Groupe TMX annonce la radiation volontaire de la Bourse de Toronto de ses débentures de séries D, E et F





Ces séries d'obligations seront exclusivement disponibles à la négociation sur les marchés hors cote, offrant ainsi aux investisseurs en titres à revenu fixe un accès à une plus grande liquidité

TORONTO, le 12 avril 2024 /CNW/ - Groupe TMX Limitée (le « Groupe TMX » ou la « société ») annonce aujourd'hui que son conseil d'administration et la Bourse de Toronto (la « TSX ») ont approuvé la radiation volontaire des débentures non convertibles du Groupe TMX de séries D, E et F de la cote de la TSX. En prenant la décision relative à la radiation, la société a tenu compte, entre autres, du fait que les obligations de sociétés canadiennes non convertibles se négociaient principalement sur le marché secondaire des marchés hors cote, et qu'une telle décision permettrait à ses investisseurs de titres à revenu fixe d'accéder au plus grand bassin de liquidité. La valeur totale du marché des obligations de sociétés canadiennes s'élève à quelque 527 milliards de dollars, selon l'indice des obligations de sociétés FTSE Canada. Inscrites à la cote en juillet 2021, les débentures du Groupe TMX de séries D, E et F se sont négociées pour un total de moins de 20 millions de dollars à la TSX, jusqu'à la fin de février 2024.

Le Groupe TMX prévoit radier ces débentures vers le 26 avril 2024 et, à la suite de leur radiation, les débentures pourront être négociées sur les marchés hors cote. La société n'est pas tenue d'obtenir l'approbation des porteurs de débentures avant la radiation de ces dernières de la TSX, conformément aux modalités de la TSX ou de l'acte de fiducie aux termes duquel ces débentures ont été émises.

Les débentures du Groupe TMX visées par la radiation de la cote sont les suivantes.

série D (TSX : X.DB.A) : total de 300 M$ en capital de débentures de premier rang non garanties de série D à 2,997 % échéant le 11 décembre 2024;

série E (TSX : X.DB.B) : total de 200 M$ en capital de débentures de premier rang non garanties de série E à 3,779 % échéant le 5 juin 2028;

série F (TSX : X.DB.C) : total de 250 M$ en capital de débentures de premier rang non garanties de série F à 2,016 % échéant le 12 février 2031.

Les débentures du Groupe TMX de séries G, H et I émises en février 2024 ne sont pas inscrites à la cote de la TSX, et leur négociation se poursuit sur les marchés hors cote.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d'une offre d'achat visant les débentures du Groupe TMX ou toute autre valeur mobilière du Groupe TMX dans quelque territoire que ce soit ni ne constitue une offre de vente de toute valeur mobilière du Groupe TMX aux États-Unis. Les valeurs mobilières du Groupe TMX, y compris les titres d'emprunt, ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis à moins d'être inscrites aux termes des lois sur les valeurs mobilières américaines ou de bénéficier d'une dispense à l'égard de l'exigence d'inscription prévue par ces lois.

SOURCE Groupe TMX Limitée

12 avril 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :