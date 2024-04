21e Rencontre alternée des premiers ministres français et québécois - Renouvellement et signature de l'Entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire entre le Québec et la France





QUÉBEC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Afin d'encourager et de favoriser la mobilité étudiante entre le Québec et la France, les premiers ministres François Legault et Gabriel Attal ont procédé aujourd'hui au renouvellement de l'Entente en matière de mobilité étudiante au niveau universitaire entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la République française. L'entente a été signée en marge de la Rencontre alternée des premiers ministres Québec-France (RAPM), qui s'est tenue les 11 et 12 avril à Québec.

Cette entente se caractérise par la mise en oeuvre de mesures en matière de droits de scolarité et d'accessibilité aux établissements d'enseignement universitaire de part et d'autre. Notamment, pour la partie québécoise, l'entente comprend les éléments suivants :

Accorder à tous les étudiants français inscrits à temps plein dans un programme d'études conduisant à un grade ou à un diplôme universitaire de premier cycle offert par une université québécoise, le régime des droits de scolarité et montants forfaitaires applicables aux étudiants canadiens non-résidents du Québec sans la majoration additionnelle.

Accorder à tous les étudiants français inscrits à temps plein dans un programme d'études conduisant à un grade ou à un diplôme universitaire de deuxième ou de troisième cycle offert par une université québécoise, le régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois ;

Les étudiants français résidant de façon permanente dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et- Miquelon continuent de bénéficier, pendant leurs études de premier cycle, du régime des droits de scolarité applicable aux étudiants québécois.

Pour la partie française, les éléments suivants font partie de l'entente :

Tous les étudiants québécois inscrits dans un programme d'études proposé par un établissement public d'enseignement supérieur français et conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle inscrit dans l'arrêté pris chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur français, bénéficient du régime de droits de scolarité qui s'applique aux étudiants français.

La Partie française s'engage à faire ses meilleurs efforts afin d'inciter les autres établissements sous tutelle de l'État et les établissements privés à appliquer des conditions aussi favorables aux étudiants québécois que celles offertes aux étudiants français en matière d'accessibilité et de droits de scolarité relativement à un programme d'études conduisant à un diplôme national de premier, de deuxième ou de troisième cycle.

Citations :

« C'est évidemment une très bonne nouvelle que l'entente de mobilité étudiante entre le Québec et la France soit renouvelée. Je suis certaine que de nombreux étudiants d'ici pourront profiter de belles occasions de mobilité, tout autant que les étudiants français, qui sont nombreux à venir étudier ici chaque année et à profiter de l'excellence de nos établissements d'enseignement supérieur. Ces occasions sont riches pour tous les étudiants qui en profitent et permettent de faire circuler les idées, d'ouvrir les esprits et de continuer d'entretenir les ponts historiques qui nous unissent comme sociétés francophones. »

Pascale Déry, ministre de l'Enseignement supérieur

« Nous nous félicitons du renouvellement de cette entente, facteur d'échanges et de circulation d'idées entre nos deux territoires. La France se réjouit d'offrir les meilleures conditions d'enseignement supérieur aux étudiants québécois désirant une expérience européenne de qualité dans un contexte francophone. »

Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche

Faits saillants :

Il existe une étroite coopération universitaire et une importante mobilité étudiante entre le Québec et la France , et ce, depuis les années 1960; d'ailleurs, en février 1964, la toute première entente internationale du Québec a été conclue avec la République française en matière d'éducation.

, et ce, depuis les années 1960; d'ailleurs, en février 1964, la toute première entente internationale du Québec a été conclue avec la République française en matière d'éducation. En 2022-2023, les universités québécoises ont accueilli plus de 70 000 étudiants internationaux, dont plus de 20 000 étudiants français.

Liens connexes :

Enseignement supérieur :

