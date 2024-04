Rapport annuel de BM3EAC Corp. 2023





BM3EAC Corp. (la « Société »), une société écran constituée le 21 avril 2021 en vertu des lois des îles Caïmans en tant que société à responsabilité limitée exonérée d'impôts et qui est cotée sur Euronext Amsterdam, a publié aujourd'hui son rapport annuel pour la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Le rapport complet peut être téléchargé sur le site Web de la société en cliquanr sur le lien suivant : https://www.brigadem3eac.com/documents

INFORMATION IMPORTANTE

Ce communiqué de presse contient des informations qualifiées d'informations privilégiées au sens de l'article 7(1) du règlement européen sur les abus de marché.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Ce communiqué n'est pas destiné à être distribué ou publié, directement ou indirectement, et ne doit pas être distribué ou envoyé aux États-Unis, en Australie, au Canada, au Japon, aux îles Caïmans ou en Afrique du Sud, ou dans une quelconque juridiction où une telle distribution ou publication serait illégale ou exigerait un enregistrement ou d'autres mesures.

Le rapport annuel de la Société cité dans le présent communiqué peut contenir des déclarations prospectives, qui sont basées sur les attentes et les projections actuelles de la Société concernant un regroupement d'entreprises, les activités, l'économie et d'autres conditions futures de la Société et qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué. Les déclarations prospectives peuvent différer sensiblement des résultats réels, ce qui est souvent le cas. Toute déclaration prospective reflète le point de vue actuel de la Société concernant des événements à venir et est soumise à des risques liés à des événements à venir et à d'autres risques, incertitudes et hypothèses concernant les activités, les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance ou les stratégies de la Société. La Société n'a aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives après la date de la présente annonce.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

12 avril 2024 à 15:40

