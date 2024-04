Étude Langue de l'espace public au Québec en 2022 : rectification de l'Office





MONTRÉAL, le 12 avril 2024 /CNW/ - Le 4 avril dernier, l'Office québécois de la langue française a diffusé l'étude Langue de l'espace public au Québec en 2022. L'Office diffuse des données sur les langues utilisées dans l'espace public depuis 2007 dans le cadre de son mandat de surveillance de l'évolution de la situation linguistique prévu dans la Charte de la langue française.

Contrairement à ce qui a été mentionné par l'Office à la suite de la sortie de l'étude, la pondération a été effectuée à partir des données du recensement de 2021 et non à partir de celles du recensement de 2016. L'échantillonnage, quant à lui, a bel et bien été effectué sur la base du recensement de 2016.

La version du document disponible sur le site Web de l'Office demeure inchangée.

Précisions sur l'étude

La réalisation de telles études nécessite d'importantes ressources et s'échelonne sur deux à trois années. L'Office est bien conscient du décalage entre le portrait sociodémographique du Québec au moment de la collecte des données réalisée à l'hiver 2022 et celui de 2024.

Les réalités sociodémographiques actuelles seront évidemment prises en considération dans les réflexions qui mèneront à la prochaine programmation de recherche de l'Office. Celle-ci sera déterminée après la publication, ce printemps, d'un nouveau rapport sur l'évolution de la situation linguistique au Québec. Dans un souci d'amélioration continue, l'Office porte une attention particulière à la mise à jour des indicateurs dont il surveille l'évolution.

Évolution de la situation linguistique au Québec

Depuis 2002, conformément à l'article 160 de la Charte de la langue française, l'Office surveille l'évolution de la situation linguistique au Québec et en fait rapport tous les cinq ans. Ce rapport fait état de données pour toutes les régions du Québec. Il décrit l'usage de la langue française chez les différents groupes linguistiques de la société québécoise (francophones, anglophones et allophones) et rend compte des comportements linguistiques de ces derniers. Pour préparer ce rapport, l'Office établit une programmation quinquennale et produit des études, des analyses et des statistiques. Certaines études, réalisées tous les cinq ans, permettent de recueillir des données historiques. C'est le cas notamment des études sur la langue utilisée au travail, la langue utilisée dans l'espace public ainsi que la langue d'accueil et la langue de service dans les commerces. Le bilan de l'ensemble des études produites permet de dresser un état de la situation linguistique au Québec.

Lien connexe

Suivi de l'évolution de la situation linguistique :

https://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/sociolinguistique/

SOURCE Office québécois de la langue française

12 avril 2024 à 15:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :