Indri devient la marque de single malt à la croissance la plus rapide au monde avec plus de cent mille caisses vendues au cours de sa deuxième année d'existence





Indri, le premier single malt indien triple cask le plus primé et produit par Piccadily Distilleries, a encore consolidé la croissance de l'Inde en faisant d'Indri-Trini le « single malt à la croissance la plus rapide au monde ». Aucune autre marque de single malt d'Écosse, du Japon, de Taïwan ou d'ailleurs n'a jamais réussi à franchir la barre des cent mille caisses (100 000) au cours de la période des deux ans après son lancement. Grâce à cet exploit, Indri-Trini a fait exploser toutes les attentes et est entré dans le club d'élite des single malts les plus vendus au monde.

Avec un taux de croissance sans précédent de 599% par rapport à l'année dernière, Indri ne se contente pas de battre des records, elle redistribue les cartes. Indri a ouvert la voie en s'emparant de 30 % du marché indien. Grâce à ses ambitieux projets d'élargissement, Piccadily Distilleries prévoit de devenir l'une des cinq marques de single malt les plus vendues au monde.

Depuis ses débuts en novembre 2021, le chemin parcouru par la marque Indri jusqu'à cette étape extraordinaire a été ponctué de plus de 25 récompenses mondiales, notamment celle de « Meilleur single malt indien » lors de concours prestigieux tels que les World Whisky Awards et l'International Whisky Competition. Avec des titres importants tels que le « Whisky asiatique de l'année » et une « médaille d'or » à la New York World Wine & Spirits Competition, Indri a permis à l'Inde de s'enorgueillir au niveau mondial. Son succès le plus marquant a été de voir son Edition Collector déclarée » Best Whisky In The World » lors des Whiskies of the World Awards, dépassant ainsi ses concurrents écossais et américains. Ce succès a non seulement hissé la marque au sommet, mais il a également consolidé la réputation des whiskies indiens à l'échelle internationale, en donnant lieu à une augmentation de la demande de single malts indiens de qualité supérieure.

L'essor d'Indri est révélateur d'un grand bouleversement dans le comportement et les préférences des consommateurs, les spiritueux haut de gamme ouvrant la voie. Selon les rapports publiés par le secteur, les single malts indiens ont fait une véritable révolution en dépassant leurs homologues écossais avec une hausse stupéfiante de 144 % en 2021-22, et cette dynamique ne fait que s'amplifier. Les premières estimations de la Confederation of Indian Alcoholic Beverage Companies (CIABC) indiquent que les single malts indiens représenteront 53 % des ventes totales en 2023, et laisseront les marques importées à la traîne.

« Sur un marché auparavant dominé par des marques importées, Indri fait figure de produit phare représentant l'excellence indienne. Il ne s'agit pas seulement d'une marque, c'est un symbole de fierté nationale, qui élève le statut des spiritueux indiens à des sommets inégalés. Indri ne se contente pas de prendre l'initiative, il est à l'origine d'une révolution », a déclaré Praveen Malviya, CEO de Piccadily Distilleries.

Alors qu'Indri continue de redéfinir les normes des single malts indiens, Piccadily Distilleries demeure attachée à repousser les frontières, à explorer de nouveaux horizons et à offrir des expériences exceptionnelles aux amateurs de whisky du monde entier.

Symbole boursier : (PICCADIL | 530305 | INE546C01010)

https://www.bseindia.com/stock-share-price/piccadily-agro-industries-ltd/piccadily-agro-inds/530305/

12 avril 2024 à 13:35

