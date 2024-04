IMC Pan Asia Alliance est désormais connue sous le nom de Tsao Pao Chee Group





SINGAPOUR, 12 avril 2024 /PRNewswire/ -- IMC Pan Asia Alliance (IMCPAA) a dévoilé un changement de marque historique sous le nom de TPC (Tsao Pao Chee Group) Pte Ltd lors du festival international AT ONE à Suzhou, en Chine, qui a eu lieu aujourd'hui. Cette étape importante, sous la direction de Chavalit Frederick Tsao (Chavalit), président de la quatrième génération de TPC, propulse l'entreprise dans une nouvelle ère passionnante, axée sur les investissements à fort impact et la promotion d'une économie du bien-être.

La marque TPC honore le nom commercial d'origine de la société, Tsao Pao Chee, qui remonte à environ 120 ans, sous la dynastie Qing. Elle signale l'évolution de l'engagement de l'entreprise à créer de la valeur par la gestion, la collaboration et l'esprit d'entreprise au service de l'épanouissement de la vie. Ce changement de marque fait écho à la vision de Chavalit : transformer les entreprises familiales en catalyseurs de changements positifs dans les sociétés.

« Il ne s'agit pas seulement de tourner la page. Nous devons retrouver nos propres racines, notre propre culture, notre propre moralité et nos traditions éthiques. C'est pourquoi j'ai décidé de revenir à nos racines et de rétablir le nom commercial original de l'entreprise familiale utilisé par mon arrière-grand-père, car il a toujours été notre véritable marque », a déclaré M. Chavalit.

Le changement de marque représente plus qu'un nouveau nom et un nouveau logo. Il symbolise la volonté d'aligner la réussite commerciale sur l'amélioration des vies et des communautés. Sous la bannière de TPC, l'entreprise est prête à tirer parti de son histoire en matière d'innovation et de partenariats stratégiques pour stimuler une croissance durable. Des secteurs d'activité stratégiques comme IMC Industrial et OCTAVE vont se réorienter vers la création de valeur ajoutée pour co-créer l'économie du bien-être. Les organes d'investissement de TPC ont déjà réorienté 320 millions de dollars pour investir dans les secteurs de l'impact et du bien-être.

TPC transforme également son approche du mécénat d'entreprise en l'intégrant à sa culture d'entreprise. Trois unités à but non lucratif ont été créées à cet effet : OCTAVE Institute, No.17 Foundation et Restore Nature Foundation, qui se concentrent respectivement sur la restauration des relations humaines, la collaboration et la nature.

M. Tsao Wa-Chang a fondé TPC à la fin des années 1800. Au fil de quatre générations, pendant près de 120 ans, l'entreprise a évolué d'une société de transport maritime traditionnelle à une entreprise multinationale. Aujourd'hui, TPC se transforme en une entreprise à but lucratif dont la mission est de « servir le bien-être humain tout en créant de la richesse ».

Sous la direction de Chavalit, OCTAVE, qui a fusionné la sagesse des pratiques orientales avec la science moderne, a été créée pour favoriser le développement individuel et collectif. La fondation d'OCTAVE par M. Chavalit et son implication dans divers projets philanthropiques témoignent de son engagement à gérer l'entreprise comme une institution à but lucratif.

Le nouveau logo de la marque fusionne les caractères anglais et chinois en un emblème holistique, et la couleur « rouge de l'éveil » représente le nouveau matérialisme. La couleur de l'entreprise, le vert émeraude, reflète le profond respect de TPC envers la nature, source de vie, tandis que sa géométrie fluide et nette symbolise l'évolution constante et l'échange ouvert d'idées.

TPC appelle les entrepreneurs, les investisseurs, les économistes et les leaders socialement conscients du monde entier à se joindre à eux pour co-créer une économie où la finalité et le profit s'épanouissent en tandem. Grâce à l'innovation, au courage et à l'acceptation radicale de l'interconnexion, TPC s'engage à faire avancer les choses là où elles comptent le plus : l'épanouissement de toutes les formes de vie.

À propos de Tsao Pao Chee Group Limited (TPC)

TPC (Tsao Pao Chee) est une entreprise familiale à but lucratif composée d'OCTAVE, d'IMC Industrial et de diverses organisations à but non lucratif opérant comme un système intégré pour créer un écosystème commercial de bien-être. Le siège de la société est à Singapour, avec une forte présence en Chine, en Indonésie et en Thaïlande. TPC emploie plus de 8000 personnes.

