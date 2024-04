HGrégoire Nissan Vimont en nomination du prix Lauréat 2024 de la CADA





HGrégoire Nissan Vimont et son président John Hairabedian sont candidats à un prix Lauréat 2024 de la Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA) et d'Industrielle Alliance (iA) Services aux concessionnaires. La concession est en lice pour les catégories Innovation commerciale, Commerce de détail et Fonction d'ambassadeur.

« Nous sommes très fiers de cette nomination, indique John Hairabedian, président du groupe HGrégoire. HGrégoire Nissan Vimont se démarque régulièrement, et c'est encourageant de voir qu'autant nos pairs que Nissan Canada le reconnaisse. Je tiens à souligner les efforts du directeur général de la concession, Guy Filiatrault, et de ses employés qui se dévouent quotidiennement à surpasser les attentes. C'est à eux que revient tout le mérite. »

Les concessions nominées sont celles dont la candidature a été présentée par un confrère de l'industrie, pour lesquelles le constructeur a reconnu le rendement supérieur des concessions. Le programme Lauréat CADA prend en compte la contribution des concessionnaires à leur industrie et à leurs collectivités. Les finalistes seront annoncés au début du mois de juin.

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d'occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

À propos de CADA

La Corporation des associations de détaillants d'automobiles (CADA) est l'Association nationale qui regroupe les concessionnaires d'automobiles franchisés qui vendent des véhicules neufs. Nos 3 200 concessionnaires constituent un secteur clé de l'économie canadienne. Ils nous représentent dans presque toutes les collectivités et emploient plus de 150 000 personnes à l'échelle du pays.

12 avril 2024 à 10:05

