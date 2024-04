La FCEI prévoit une croissance économique modeste durant la première moitié de 2024





MONTRÉAL, QC, le 12 avril 2024 /CNW/ - Selon la dernière édition du rapport Perspectives trimestrielles des PME, publié par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), l'économie canadienne devrait connaître une croissance positive aux premier et deuxième trimestres de 2024.

Faits saillants du plus récent rapport Perspectives trimestrielles des PME :

Selon les prévisions de la FCEI réalisées en collaboration avec AppEco, la croissance de l'économie canadienne a rebondi à 0,8 % sur un an au T1 2024 et atteindra 0,9 % au T2. Le taux d'inflation basé sur l'Indice des prix à la consommation (IPC) total (2,8 %) et hors alimentation et énergie (2,9 %) a poursuivi son déclin au T1 et devrait continuer de baisser au T2. L'investissement privé s'est contracté pour le 3 e trimestre consécutif au T1 et devrait poursuivre son déclin au T2, mais plus lentement, une situation attribuable au faible indice de confiance à long terme des PME.

a diminué pour s'établir à 3,5 %. Cela représente 496 700 postes à pourvoir. Notre analyse spéciale sur l'insuffisance de la demande ce trimestre montre qu'elle a atteint un sommet depuis la pandémie, touchant la moitié des PME. De plus, les entreprises qui font face à une demande insuffisante sont plus prudentes concernant leurs plans d'augmentation des prix.

ce trimestre montre qu'elle a atteint un sommet depuis la pandémie, touchant la moitié des PME. De plus, les entreprises qui font face à une demande insuffisante sont plus prudentes concernant leurs plans d'augmentation des prix. Le profil sectoriel des entreprises du secteur du transport, qui font face à des pénuries de main-d'oeuvre et à diverses contraintes de coûts, révèle qu'elles affichent le taux de sortie le plus élevé des 10 dernières années, alors que leur taux d'entrée stagne. Le niveau de confiance à long terme des PME de ce secteur est au plus bas depuis la pandémie.

Conclusion de Simon Gaudreault, économiste en chef et vice-président de la recherche à la FCEI :

Tous les yeux étaient rivés sur la Banque du Canada avant l'annonce de sa décision en matière de politique monétaire mercredi. Comme on l'avait largement anticipé, elle a choisi d'adopter une approche attentiste pour la 6 e fois d'affilée, en n'annonçant aucune baisse des taux. De plus en plus de signes indiquent une maîtrise générale de l'inflation, ce qui augmente la pression pour que la Banque du Canada réduise les taux d'intérêt à court terme. Sa politique restrictive n'aidera pas les PME dans les prochains mois, alors qu'elles continuent de faire face à des difficultés, comme en témoignent la diminution de l'investissement et l'insuffisance criante de la demande.

Cliquez ici pour consulter le rapport Perspectives trimestrielles des PME.

À propos d'AppEco

AppEco est une firme de consultation spécialisée en analyse économique et stratégique. AppEco possède une expertise reconnue et livre des prestations de première qualité en économie appliquée : études d'impact économique, enquêtes et sondages, analyses avantages-coûts, modélisation, économétrie, tarification, etc. Elle a pour mission d'offrir des prestations utiles qui contribuent à la croissance et aux projets de ses clients. AppEco travaille avec des entreprises de toutes les tailles : PME, multinationales, administrations publiques et organismes sans but lucratif. Consultez appeco.ca/fr pour en savoir plus.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus. Renseignements : [email protected]

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

12 avril 2024 à 07:30

