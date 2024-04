Les grandes marques récoltent de bons retours au CIIE





Alors que l'Expo Internationale d'Importation de Chine (CIIE), la première exposition mondiale à thème d'importation de niveau national, entre dans sa septième année, davantage d'acteurs de l'industrie saluent l'exposition comme étant « enrichissante et visionnaire ».

Les CIIE passées ont vu des résultats fructueux

Au fil des ans, des entreprises de 173 pays et régions ont fait leur apparition au CIIE et ont réalisé 424,23 milliards de dollars en transactions provisoires.

Le CIIE est un événement incontournable pour les entreprises danoises intéressées par le commerce en Chine et environ 20 entreprises danoises ont exposé des produits au CIIE 2023.

Les entreprises françaises, des géants de l'industrie comme L'Oréal, LVMH et INAPORC aux petites et moyennes entreprises, ont également bénéficié de la foire commerciale annuelle.

En plus de l'exposition commerciale, 72 pays et organisations internationales ont émerveillé les visiteurs avec leurs réalisations scientifiques et technologiques, leur culture et leur art à l'exposition des pays de la sixième CIIE.

Le Forum de Hongqiao met en lumière les problèmes mondiaux

Visant à devenir un événement plus productif, les organisateurs du Forum Économique International de Hongqiao, une partie cruciale du CIIE annuel, ont tenu un symposium à Pékin au début de mars et ont invité plus de 130 figures importantes à contribuer aux sujets de cette année.

L'année dernière, le forum a enregistré une fréquentation record de plus de 8 000 personnes et a proposé 22 sous-forums sur une gamme de sujets, allant de la réforme financière et de l'innovation à la gouvernance numérique.

"Le Forum économique international de Hongqiao devrait maintenir son focus sur l'ouverture pour promouvoir la coopération et les avantages mutuels", a déclaré Yi Xiaozhun, l'ancien directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce.

Le CIIE 2024 accueille plus de participants

Le septième CIIE organisera une autre série de roadshows mondiaux en Namibie, en Afrique du Sud, au Zimbabwe, en France, au Danemark et en Italie ce mois d'avril.

« Jusqu'à présent, plus de 240 000 m² de l'espace d'exposition commerciale ont été réservés par les exposants précoces », a déclaré Wu Zhengping, directeur général adjoint du bureau du CIIE.

