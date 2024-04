Vitech a été nommée l'une des principales entreprises de technologie financière à surveiller en 2024 par CEO Weekly





NEW YORK, 12 avril 2024 /CNW/ - Vitech , un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour les systèmes de régime de retraite et d'assurance collective, a été nommé l'une des meilleures sociétés de technologie financière à surveiller en 2024 par CEO Weekly.

La liste des entreprises de technologie financière à surveiller comprend treize des principales entreprises de technologie financière, dont Stripe, Plaid, SoFi et Square. Le classement de Vitech sur la liste reconnait le statut de l'entreprise comme principale plateforme d'administration des régimes de retraite et d'assurance et sa liste de clients mondiaux dans le secteur financier.

« Nous sommes fiers de voir notre leadership dans l'industrie être reconnu par CEO Weekly », a déclaré le chef de la direction de Vitech, David Burns. Grâce à nos investissements considérables dans l'innovation et la R-D, nous vivons une période stimulante pour être à la fine pointe de la technologie dans notre industrie et être en mesure d'offrir les meilleures solutions à nos clients. »

Le classement de Vitech sur la liste survient alors que John Burns a été reconnu comme l'un des https://c212.net/c/link/?t=0&l=en&o=4138894-1&h=4133654264&u=https%3A%2F%2Fwww.thekeyexecutives.com%2F2024%2F02%2F26%2Fthe-top-25-ceos-of-new-york-for-2024%2F&a=T 25 principaux chefs de la direction à New York selon le magazine Key Executives quelques semaines auparavant.

Pour en savoir plus sur Vitech, consultez le : https://www.vitechinc.com/

À propos de Vitech Systems Group

Vitech est un fournisseur mondial d'avantages infonuagiques et de logiciels d'administration des placements. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance, de retraite et d'investissement les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica et ISG. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com .

