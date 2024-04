Le talent littéraire québécois rayonne à Paris





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a représenté le gouvernement du Québec lors de la soirée d'inauguration du Festival du Livre de Paris, le jeudi 11 avril, au Grand Palais Éphémère de Paris. Cet événement incontournable en matière d'édition et du livre en France, présenté du 12 au 14 avril 2024, met cette année le Québec à l'honneur de son programme.

Une quarantaine d'autrices et d'auteurs québécois font partie de la délégation québécoise officielle, qui est composée également de plusieurs représentantes et représentants de maisons d'édition.

Le Festival, qui accueille chaque année plus de 100?000 visiteuses et visiteurs, est une occasion formidable de faire rayonner en France la culture et la littérature québécoises, ainsi que la langue française. Cette mise à l'honneur du Québec contribue à poursuivre la croissance de l'exportation des livres québécois.

Le gouvernement du Québec, par l'entremise du ministère de la Culture et des Communications, du ministère de la Langue française, du ministère des Relations internationales et de la Francophonie, de la Société de développement des entreprises culturelles, du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Délégation générale du Québec à Paris, a soutenu la participation de nos autrices et auteurs ainsi que de nos éditeurs au Festival du Livre de Paris. Le programme québécois est coordonné par l'Association nationale des éditeurs de livres pour le gouvernement du Québec.

Citations

« Le statut d'invité d'honneur du Québec au Festival du Livre de Paris est une marque de reconnaissance précieuse pour nos autrices et auteurs. Cette invitation à faire découvrir et à partager notre littérature et notre culture de l'autre côté de l'Atlantique témoigne des liens forts qui nous unissent à la France. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

« Le Festival du Livre de Paris est un véritable hommage à notre langue commune, le français. Il met en valeur le savoir-faire des auteurs francophones et promeut l'essor de la langue à travers une activité accessible à tous : la lecture. Cette année, grâce au programme qui plaçait le Québec à l'honneur, c'est la littérature québécoise qui a brillé dans la Ville lumière! Je suis très fier de nos auteurs et de nos autrices et je me réjouis que la France puisse aussi profiter de leur talent. »

Jean-François Roberge, ministre de la Langue française, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, ministre responsable des Institutions démocratiques, ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Protection des renseignements personnels et ministre responsable de la Laïcité

« La relation entre le Québec et la France est directe et privilégiée. Les liens étroits que nous avons développés, au fil des ans, font de la France un partenaire prioritaire de notre action internationale. La participation de grands auteurs, d'éditeurs et de représentants du monde de l'édition, particulièrement de la France et de l'Europe, au Festival du livre de Paris 2024, nous permettra de consolider nos relations dans les domaines du livre et de l'édition. Nous sommes heureux d'appuyer ce grand événement et je suis convaincue que les échanges entre les acteurs du milieu culturel nous permettront de nous rapprocher davantage. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Liens connexes

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

11 avril 2024 à 18:40

