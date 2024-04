LA FÉDÉRATION DES POURVOIRIES DU QUÉBEC S'ENGAGE ACTIVEMENT DANS LA CONSULTATION SUR L'AVENIR DE LA FORÊT





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) annonce fièrement sa participation à la rencontre provinciale de concertation ainsi que le dépôt d'un mémoire à la Table de réflexion sur l'avenir de la forêt - une initiative du ministère des Ressources naturelles et des Forêts visant à élaborer une vision d'avenir partagée des forêts québécoises. Les travaux de la Table de réflexion font suite aux rencontres qui ont été tenues dans les différentes régions forestières du Québec.

La FPQ, représentant un pilier essentiel de l'écosystème forestier québécois, entend contribuer de manière significative à ces discussions cruciales pour l'avenir de nos forêts dont dépendent leurs entreprises.

« Le milieu forestier est complexe et les défis sont majeurs. L'avenir de nos territoires forestiers dépend de notre capacité à concilier conservation et exploitation durable. Nous croyons fermement que la gestion responsable des ressources forestières est la clé pour assurer la prospérité des pourvoiries québécoises et la préservation de notre patrimoine naturel pour les générations à venir », souligne Dominic Dugré, président directeur-général de la FPQ.

La FPQ se positionne fermement en demandant qu'une planification d'aménagement durable du milieu forestier soit désormais mise en place pour assurer l'avenir des forêts sur chacun des territoires sur lesquels reposent en partie les activités des pourvoiries. La FPQ préconise également que ces plans intègrent la contribution des pourvoiries à l'atteinte de l'objectif de protection de 30 % en aires protégées annoncé par le gouvernement d'ici 2030. Ces priorités font également partie des éléments clés tout en assurant un aménagement forestier durable et intégré permettant de contribuer à préserver à la fois les emplois du secteur forestier et des pourvoiries.

De manière générale, la solution qui se présente au déséquilibre dans l'aménagement forestier actuel et aux défis des changements climatiques est la mise en place d'un plan d'aménagement forestier durable par pourvoirie. Dans cette perspective, la FPQ recommande la mise en place de trois conditions de base pour renouer avec une approche durable :

Que la Loi soit revue afin d'y intégrer notamment la notion de plan d'aménagement forestier durable des territoires de mise en valeur des pourvoiries;

Qu'une planification conjointe du réseau routier et du déploiement des interventions soit réalisée;

Qu'un taux de récolte durable soit établi pour chacune des pourvoiries afin de protéger ou remettre en état les milieux forestiers des territoires.

La FPQ s'engage ainsi résolument dans cette consultation cruciale pour l'avenir de nos forêts, afin de préserver un accès privilégié aux plus beaux territoires du Québec pour les générations actuelles et futures.

La Fédération des pourvoiries du Québec (FPQ) est un organisme à but non lucratif reconnu par le gouvernement du Québec, regroupant quelque 330 pourvoiries ayant en commun un profond attachement à la nature québécoise et le désir de la mettre en valeur, tout en favorisant son accès au public. Ce vaste réseau touristique représente la plus importante offre d'hébergement et de services en milieu naturel au Québec, tant pour les amateurs de chasse et pêche que pour les familles.

