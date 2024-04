Crown Bioscience obtient l'accréditation CAP 15189 ; norme ISO 15189 pour des services de laboratoire médical de qualité





Crown Bioscience, un organisme mondial de recherche sous contrat (CRO) de premier plan et une société de JSR Life Sciences, a annoncé aujourd'hui la double obtention des accréditations du College of American Pathologists (CAP) pour ses services de laboratoire médical.

Les installations d'Hambourg de l'entreprise, Indivumed Services, ont reçu l'accréditation CAP 15189 ; norme ISO 15189:2012 pour les pratiques de gestion des tissus biospécimens, venant compléter l'accréditation CAP préexistante de l'installation, décernée en juin 2023. Pour compléter cela, le site de Suzhou de Crown Bioscience s'est récemment vu décerner l'accréditation CAP pour les services de laboratoire de biomarqueurs, couvrant des domaines tels que la pathologie chirurgicale, le traitement des tissus et le séquençage moléculaire complexe des tumeurs solides. Ces reconnaissances confirment l'élévation constante de la qualité et de la précision des pratiques de laboratoire de Crown Bioscience, plaçant l'entreprise parmi un nombre restreint de laboratoires répondant aux normes de qualité CAP et ISO strictes dans la recherche sur le cancer préclinique et translationnelle.

Les évaluateurs ont félicité Crown Bioscience pour sa culture axée sur la qualité et la compétence de ses techniciens, qui connaissent parfaitement les normes de qualité et les conditions spécialisées requises pour les études des clients. Cet environnement de confiance et de précision est consolidé par le portefeuille de certification ISO de l'entreprise, qui comprend plus d'une décennie de normes ISO 9001 en matière de gestion de la qualité et des risques.

Pam Shang, EMBA, vice-présidente chargée de la qualité globale et de la conformité réglementaire, a déclaré : « Le rythme auquel nous avons progressé depuis l'évaluation initiale des lacunes jusqu'aux accréditations CAP est sans précédent, ce qui met en évidence la solidité de notre cadre de gestion de la qualité et nos compétences techniques. Cela démontre une fois de plus notre volonté de nous conformer aux normes les plus strictes en matière de systèmes de gestion de la qualité et de satisfaction de la clientèle. »

Crown Bioscience, une société de JSR Life Sciences, est une organisation mondiale de recherche sous contrat (CRO) qui se consacre à l'amélioration de la santé humaine en s'associant à des sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques qui favorisent la découverte et le développement de médicaments oncologiques. Nous sommes les seuls à proposer des services précliniques d'organoïdes tumoraux en utilisant la technologie bien établie des organoïdes Hubrecht, avec plus de 600 modèles d'organoïdes disponibles couvrant 22 indications cancéreuses. En outre, nous avons développé la plus grande collection commerciale de PDX au monde. Toujours dans le cadre de la médecine personnalisée, notre filiale, Indivumed Services, gère une vaste biobanque d'échantillons biologiques humains liquides et tissulaires. Nous assistons nos clients dans le développement de nouvelles thérapies afin de s'assurer que les patients reçoivent le bon traitement au bon moment. Fondée en 2006, Indivumed Services dispose de 13 établissements aux États-Unis, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, visitez www.crownbio.com

