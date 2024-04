Festivals et événements printaniers 2024 - Le gouvernement du Québec accorde près de 80 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'octroyer une aide financière de 79 000 $ au Festival international de cinéma Vues d'Afrique qui se déroule à Montréal jusqu'au 21 avril. La ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière, Mme Caroline Proulx, ainsi que le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Depuis 40 ans, le Festival souligne la créativité des artistes locaux et internationaux du cinéma africain et créole, tout en favorisant la diversité culturelle et le rapprochement entre les personnes de toutes les origines. L'édition 2024 nous propose un programme riche qui offre une sélection de quelque 140 films provenant de 43 pays, ainsi que de nombreuses activités, dont plusieurs rencontres et une rétrospective mettant de l'avant 7 titres emblématiques du cinéma africain qui ont marqué le Festival. Le tout, sous le parrainage de Mme Konnie Touré et de M. Helmer Joseph.

Cette année, la Côte d'Ivoire est mise à l'honneur. Pour l'occasion, 11 films ivoiriens seront projetés. De plus, le Festival accueillera l'Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada et son Excellence, M. Bafétigué Ouattara, Ambassadeur.

Citations

« Ce rendez-vous cinématographique printanier brille grâce au talent de nos cinéastes et offre des moments uniques aux spectateurs. Félicitations aux organisateurs de cette 40e édition qui mettent en lumière le savoir-faire de l'industrie événementielle du Québec et qui contribuent à sa réputation en tant que destination culturelle et touristique. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Le Festival international du cinéma Vues d'Afrique, c'est 40 ans de partage et de rapprochement entre le Québec et les pays d'Afrique et créoles par la diffusion d'oeuvres cinématographiques. Je tiens à souligner le grand travail de l'organisation et des bénévoles qui font de cet événement un moment culturel riche pour les festivalières et festivaliers. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais

Faits saillants

Le ministère du Tourisme octroie au Festival 57 000 $ dans le cadre du programme Aide financière aux festivals et aux événements touristiques.

La Société de développement des entreprises culturelles, une société d'État relevant du ministre de la Culture et des Communications, lui accorde une aide financière de 22 000 $ par le biais du programme Aide aux événements culturels.

