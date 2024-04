Diminution de la proportion de personnes ayant consommé du cannabis au Québec entre 2022 et 2023





QUÉBEC, le 11 avril 2024 /CNW/ - En 2023, près de 17 % des Québécoises et des Québécois de 15 ans et plus avaient consommé du cannabis dans les douze derniers mois. Cette proportion était de 19 % en 2022. Une baisse entre 2022 et 2023 est aussi observée chez les 15-20 ans (25 % c. 23 %) et chez les 35 ans et plus (14 % c. 12 %). C'est ce qu'on apprend dans le rapport de l'Enquête québécoise sur le cannabis 2023 diffusé aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec. L'enquête a été réalisée auprès de 13 200 personnes de février à juillet 2023.

Les méthodes utilisées pour consommer du cannabis en 2023

Parmi les Québécoises et les Québécois ayant consommé du cannabis dans la dernière année, près de 81 % en ont fumé. La consommation de cannabis dans un produit alimentaire est également répandue : environ 31 % des personnes consommatrices ont utilisé cette méthode. Près de 23 % des personnes qui consomment du cannabis l'ont pris sous forme de gouttes orales et 25 %, par vapotage.

Le vapotage de cannabis : une méthode particulièrement populaire chez les jeunes

Près de 73 % des jeunes de 15 à 17 ans ayant consommé du cannabis dans la dernière année en ont vapoté. Cette proportion est de 55 % chez les 18-20 ans ayant consommé du cannabis dans la dernière année. Cela correspond à 12 % de tous les Québécois et Québécoises de 15 à 17 ans, et à 15 % des 18-20 ans.

Presque la moitié des jeunes de 15 à 20 ans ayant vapoté du cannabis au cours des 12 derniers mois l'ont fait aussi peu que moins d'un jour par mois, et environ le quart l'ont fait 1 à 3 jours par mois. Bien que cette fréquence soit peu élevée, le vapotage de cannabis pourrait être risqué chez les jeunes, car ils sont proportionnellement moins nombreux que leurs aînés à connaitre la quantité de THC contenue dans les produits qu'ils vapotent.

Source d'approvisionnement des personnes ayant vapoté du cannabis

Les personnes ayant vapoté du cannabis dans la dernière année ont fait appel à une ou à plusieurs des sources suivantes pour s'approvisionner en produits de vapotage :

Un membre de la famille, d'un ami ou d'une connaissance : 67 %

En personne auprès d'une source légale dans une autre province : 25 %

En personne auprès d'un fournisseur illégal : 11 %

Internet : 23 %

Rappelons que les produits de vapotage de cannabis ne sont pas disponibles sur le marché légal au Québec.

L'Enquête québécoise sur le cannabis (EQC) a pour but de suivre l'évolution de la consommation de cannabis au Québec. Une première édition de l'enquête a été menée en 2018, avant la légalisation du cannabis, puis d'autres ont eu lieu en 2019, 2021, 2022 et 2023. La collecte de données de l'EQC 2023 s'est déroulée du 1er février au 2 juillet 2023. L'enquête permet non seulement de surveiller certains phénomènes émergents, mais également de suivre l'évolution d'indicateurs tels que les méthodes de consommation, les raisons et le contexte de consommation, les sources d'approvisionnement, le risque de consommation problématique, les normes sociales et les perceptions à l'égard du cannabis.

Depuis 25 ans, l'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

