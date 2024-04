Sondage IEDM-Ipsos : la moitié des Canadiens et Canadiennes sont insatisfaits de leurs systèmes de santé provinciaux





Une majorité est en accord avec un recours accru au privé pour améliorer l'accès aux soins;

Presque trois Québécois et Québécoises sur quatre soutiennent le projet de mini-hôpitaux du gouvernement Legault.

MONTRÉAL, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Insatisfaits par l'état de leurs systèmes de santé provinciaux, une majorité de Canadiens et Canadiennes sont ouverts à un recours accru au privé, conclu un sondage IEDM-Ipsos publié ce matin.

« Les gens comprennent que les listes d'attente interminables qui caractérisent nos systèmes de santé gérés par l'État ne seront pas réglées par une énième réforme bureaucratique », explique Emmanuelle B. Faubert, économiste à l'IEDM. « Ils voient bien qu'ailleurs dans le monde, les systèmes mixtes, accordant une place accrue aux fournisseurs de soins indépendants, n'ont pas les mêmes temps d'attente que nous. »

Les résultats du sondage indiquent que 50 pour cent des Canadiens et Canadiennes sont insatisfaits de leurs systèmes de santé provinciaux. L'insatisfaction atteint des sommets dans les provinces Atlantiques, avec deux répondants sur trois.

Presque six répondants sur 10 considèrent que le rythme de croissance des dépenses publiques en santé est insoutenable, alors que seul le quart des Canadiens et Canadiennes considèrent que l'augmentation des dépenses en santé a eu des effets positifs dans la dernière décennie.

Toujours selon le sondage, 52 pour cent des Canadiens et Canadiennes sont en accord avec l'idée de permettre un accès accru aux soins de santé privés, alors que 29 pour cent sont opposés. Cette proposition est particulièrement populaire au Québec, obtenant l'appui de 65 pour cent des répondants.

Au Québec, le projet de mini-hôpitaux à gestion indépendante, mais accessible à tous avec la carte soleil, s'inscrit dans cette lignée. Le projet obtient d'ailleurs l'appui de 73 pour cent des Québécois et Québécoises interrogés, alors que 17 pour cent s'y opposent.

« L'appui des Québécois et Québécoises pour le projet de mini-hôpitaux indépendants demeure très fort », indique Mme Faubert. « Les gens ont des attentes élevées pour ce projet, et il est essentiel que la mouture finale soit conforme à ce qui a été promis en élection. »

Le sondage a été réalisé auprès de 1 116 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans et plus, entre le 22 et le 27 mars 2024. La marge d'erreur est de ± 3,3 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Vous pouvez consulter les résultats du sondage IEDM-Ipsos ici : https://www.iedm.org/wp-content/uploads/2024/04/sondage_sante_2024.pdf.

L'IEDM est un think tank indépendant sur les politiques publiques qui compte des bureaux à Montréal et Calgary. Par ses publications, ses apparitions dans les médias et ses services consultatifs aux décideurs politiques, l'IEDM stimule les débats et les réformes des politiques publiques en se basant sur les principes établis de l'économie de marché et sur l'entrepreneuriat.

Demandes d'entrevue

Renaud Brossard

Vice-président, Communications

Cell. : 514-743-2883

[email protected]

@renaudbrossard

Pour suivre les travaux de l'IEDM, abonnez-vous au compte Twitter @iedm_montreal.

11 avril 2024 à 08:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :