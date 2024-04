Sodexo Canada publie son rapport Pour un meilleur avenir et réconciliation avec les peuples autochtones





BURLINGTON, Ontario, 11 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le dernier rapport Pour un meilleur avenir et la réconciliation avec les peuples autochtones de Sodexo Canada présente en détail son engagement en matière de responsabilité sociale d'entreprise (RSE). Rendu public aujourd'hui, ce rapport présente les objectifs de l'entreprise en matière de RSE, ses réalisations et les données qui permettent de mesurer et de suivre ses progrès.



« À titre de grande entreprise, nous comprenons que chaque décision a le pouvoir d'influer sur un meilleur avenir et nous adhérons de tout coeur à nos responsabilités sociales », déclare Johanne R. Bélanger, PDG de Sodexo Canada. « Cet engagement est un cheminement constant et évolutif qui unifie notre équipe et soutient notre vocation chez Sodexo, qui est de créer un meilleur quotidien pour tous. »

Parmi les points saillants du rapport, citons :

Développement durable

la mise en place du programme WasteWatch propulsé par Leanpath, qui a permis de prévenir la production de plus de 304 000 kg de déchets alimentaires, tout en permettant de remettre 57 000 $ de denrées alimentaires à des organisations à but non lucratif en 2023; ?

la mise en oeuvre du programme de formation culinaire à base de plantes Forward Food, qui a permis à plus de 80 professionnels de la restauration de terminer la formation et de s'engager à faire la transition vers un menu à base de plantes pour au moins 20 % de leur menu actuel; ?

l'augmentation des dépenses liées à l'approvisionnement responsable auprès des entreprises locales, petites et moyennes, à savoir 8,4 millions de dollars en 2023.



Diversité, équité et inclusion

la promotion de la parité entre les sexes, avec 49,1 % de l'équipe de gestion s'identifiant comme des femmes en 2023;

sur l'ensemble de la main-d'oeuvre, 36,7 % sont issus d'une minorité visible, 7 % sont autochtones et 3,7 % sont des personnes en situation de handicap;

Le total des dépenses de Sodexo Canada auprès de fournisseurs issus de la diversité est de 21,8 % et 148 de ces fournisseurs sont des entreprises détenues et exploitées par des femmes.



Réconciliation auprès des autochtones

En 2023, Sodexo Canada a collaboré directement avec 32 communautés autochtones, 28 partenaires communautaires, ainsi que plus de 120 entreprises détenues par des autochtones dans sa chaîne d'approvisionnement.

Sodexo a fièrement soutenu le programme Femmes et leadership de l'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN). L'EDPN est une école d'excellence créée pour et par les Premières Nations, qui propose des programmes destinés à développer les compétences des cheffes d'entreprise issues des Premières Nations.

Cette année, Sodexo célèbre sa 22e année de certification Relations Progressistes avec les Autochtones (RPA) par le Conseil canadien pour l'entreprise autochtone (CCEA). L'entreprise a obtenu la certification RPA de niveau or, le plus haut niveau de reconnaissance délivré par le CCEA.



Stop Hunger

La Fondation Sodexo Canada Stop Hunger a touché 1,5 million de bénéficiaires.?

Plus de 300 000 $ en dons ont été versés à plus de 30 organisations caritatives qui luttent contre l'insécurité alimentaire. ?

Les événements de la Fondation Stop Hunger en 2023 ont permis de collecter plus de 262 000 $ pour lutter contre l'insécurité alimentaire.



« Sachant qu'il y a encore du travail à faire, nous sommes honorés de faire notre part et de continuer à bâtir une société plus inclusive, plus équitable et plus durable pour tous » précise Normand St-Gelais, directeur de la responsabilité sociale d'entreprise, Sodexo Canada. « Nous sommes reconnaissants envers nos équipes canadiennes qui adhèrent à la diversité, à l'équité et à l'inclusion, qui luttent contre la faim, qui s'informent sur la réconciliation autochtone et qui trouvent des moyens novateurs de réduire notre empreinte carbone. »

À propos de Sodexo Canada

Sodexo est le leader de la restauration durable et des expériences à valeur ajoutée, à chaque moment de la vie : apprendre, travailler, se soigner et se divertir. Sodexo s'engage à relever les défis du quotidien avec un objectif qui se décline en deux volets : améliorer la qualité de vie de nos employés et des personnes que nous servons, et contribuer au progrès économique, social et environnemental des communautés dans lesquelles nous sommes présents. Notre objectif est de créer un meilleur quotidien pour chacun afin de construire une meilleure vie pour tous. Sodexo Canada a été reconnue comme l'un des meilleurs employeurs au Canada au cours des sept dernières années consécutives.

Chiffes-clés ? Sodexo Canada

Récipiendaire du prix de l'employeur le plus vert du Canada en 2023

Réalisation RE 100 (énergie renouvelable) pour les émissions de catégorie 2 en 2021

Récipiendaire du prix de l'employeur le plus diversifié et le plus inclusif du Canada 2021

Classement mondial Ecovadis Platinum 2020

1 million de consommateurs servis chaque jour



