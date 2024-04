Estée Lauder choisit la chanteuse et actrice coréenne IU comme nouvelle ambassadrice mondiale de la marque





Estée Lauder a annoncé aujourd'hui la signature d'un contrat avec la célèbre chanteuse, compositrice et actrice coréenne IU en tant que nouvelle ambassadrice mondiale de la marque. IU sera la première ambassadrice coréenne d'Estée Lauder et participera aux campagnes des produits phares de la marque, Advanced Night Repair et Double Wear. La première campagne d'IU débutera en avril 2024. IU rejoint la liste actuelle d'ambassadeurs mondiaux d'Estée Lauder, qui inclut Ana de Armas, Amanda Gorman, Bianca Brandolini D'Adda, Carolyn Murphy, Grace Elizabeth, Imaan Hammam, Karlie Kloss, Manushi Chhillar et Yang Mi.

« Nous sommes ravis d'accueillir IU en tant que nouvel ambassadeur mondial de la marque Estée Lauder », déclare Justin Boxford, président mondial de la marque Estée Lauder. « IU est l'une des artistes les plus influentes de son époque. Elle a réussi à établir un lien profond et significatif avec ses fans du monde entier grâce à sa musique et à son extraordinaire présence sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis de collaborer avec une artiste aussi talentueuse et inspirante, dont la pertinence et la grande popularité nous permettront de toucher avec une nouvelle génération de consommateurs en Asie et dans le monde entier. »

« Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée de rejoindre Estée Lauder », déclare IU. « Il s'agit d'une marque emblématique fondée par une femme leader inspirante et aimée par tant de femmes dans le monde entier. Je suis vraiment honorée d'en faire partie. »

« Au cours des 16 dernières années, IU a été une pionnière dans tous les aspects de sa carrière, inspirant les fans du monde entier par son talent, sa passion et son dévouement. Au-delà de son pouvoir de star, c'est son sens du devoir et son engagement à rendre service aux autres qui sont profondément liés aux valeurs fondamentales de notre marque », déclare Kyumoon Lee, vice-président principal/directeur général d'Estée Lauder Asia Pacific.

À propos d'IU

IU est une chanteuse, compositrice, actrice et philanthrope sud-coréenne. Avec une carrière de plus de 16 ans, IU est l'une des artistes les plus populaires et les plus appréciées en Corée et dans toute l'Asie. À ce jour, elle a sorti 6 albums studio, 9 EP, et a lancé plus de 30 singles, dont des bandes originales de feuilletons. Elle est également connue dans le monde entier pour ses rôles dans des séries télévisées et des films, notamment Broker, Hotel del Luna, My Mister, et bien d'autres encore. Artiste aux multiples talents, IU a inspiré des fans de toutes générations grâce à ses paroles, sa voix et son authenticité. Elle s'est également engagée de manière inébranlable dans des oeuvres caritatives, se consacrant à diverses causes philanthropiques et inspirant d'autres artistes de l'industrie à faire de même. En février 2024, IU a sorti un nouvel album, The Winning, et a entamé sa première tournée mondiale en Asie, en Europe et en Amérique du Nord.

À propos d'Estée Lauder

Estée Lauder est la marque phare de The Estée Lauder Companies Inc. Fondée par Estée Lauder, l'une des premières femmes entrepreneurs au monde, la marque perpétue aujourd'hui son héritage en créant les produits de soin et de maquillage les plus innovants, les plus sophistiqués et les plus performants au monde, ainsi que des parfums emblématiques, tous imprégnés d'une profonde compréhension des besoins et des désirs des femmes. Aujourd'hui, Estée Lauder s'engage auprès des consommateurs dans plus de 150 pays à travers le monde et sur des dizaines de points de contact, du magasin au numérique. Chacune de ces relations reflète systématiquement le point de vue puissant et authentique d'Estée Lauder.

