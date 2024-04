L'accession à la propriété est inaccessible pour 76 % des Canadiens qui ne sont pas propriétaires : selon un sondage de la Banque CIBC





La plupart maintiennent leur objectif d'être un jour propriétaire d'une maison et repoussent les échéances en raison des prix, de l'imprévisibilité des taux d'intérêt, de l'inflation et de l'économie.

TORONTO, le 11 avril 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que l'entrée sur le marché de l'habitation semble hors de portée pour la majorité (76 %) des Canadiens qui ne sont pas propriétaires, et pourtant la moitié des non-propriétaires (56 %) affirment qu'ils maintiennent l'objectif de posséder un jour leur propre maison.

Parmi les non-propriétaires, les marchés surévalués (70 %) et l'incapacité d'épargner pour une mise de fonds (63 %) sont cités comme les principaux obstacles à l'atteinte de leur objectif d'accession à la propriété. En même temps, seulement 28 % des non-propriétaires disent qu'ils économisent actuellement pour une mise de fonds.

« L'abordabilité du logement est un défi partout au pays, et de nombreux Canadiens pourraient utiliser des conseils sur la façon de concrétiser leur rêve d'accession à la propriété, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Planification financière et Conseils, Banque CIBC. « Environ 80 pour cent des répondants ont dit avoir besoin de conseils pour les aider à naviguer dans le marché. Travailler avec un conseiller de confiance peut aider les acheteurs potentiels à se faire une idée claire de leur situation financière grâce à une planification et à des recommandations personnalisées, ce qui leur offre une voie réaliste vers la réalisation de leurs ambitions d'achat d'une maison. »

Les propriétaires actuels font des ajustements pour gérer leurs paiements hypothécaires

Les propriétaires indiquent qu'ils prennent des mesures prudentes pour gérer les paiements hypothécaires maintenant et à l'avenir. La moitié des détenteurs de prêts hypothécaires à taux variable (51 %) disent qu'ils ont réduit leurs dépenses quotidiennes, tandis que 21 % versent des paiements forfaitaires à leur prêt hypothécaire.

Entre-temps, la majorité des propriétaires qui ont des prêts hypothécaires à taux fixe se préparent au renouvellement de leurs prêts au cours des deux prochaines années. Bon nombre d'entre eux (45 %) prévoient réduire leurs dépenses quotidiennes, tandis que 34 % disent qu'ils prévoient magasiner pour obtenir les meilleurs taux.

Autres conclusions clés :

55 % des non-propriétaires disent qu'ils ne pourront se permettre une nouvelle maison que grâce à un héritage ou un don de leur famille.

48 % des Canadiens envisagent de déménager à l'extérieur d'une grande ville pour en obtenir plus pour leur argent.

26 % des Canadiens disent qu'ils envisageraient d'acheter une maison avec des amis pour pouvoir accéder à la propriété.

Avis

Ces constatations sont tirées d'un sondage en ligne de Maru Public Opinion mené exclusivement pour la Banque CIBC par des experts en échantillonnage et en collecte de données Maru/Blue . Les résultats ont été produits en deux vagues parmi un échantillon aléatoire d'adultes canadiens qui sont des panélistes de Maru Voice Canada , puis pondérés pour être représentatifs de la population adulte canadienne. Chaque échantillon probabiliste de chaque taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage). La vague 1 a touché les propriétaires ayant un prêt hypothécaire fixe (n=154 +/-7,9 %) ou variable (n=131 +/- 8,6 %) et ceux qui ont l'intention d'acheter une nouvelle maison au cours des deux prochaines années (n=396 +/-4,9 %) du 23 au 27 février 2024. La vague 2 a touché 1 526 Canadiens (+/- 2,5 %) du 28 au 29 février 2024.

À propos de la Banque CIBC??

La Banque CIBC est une importante institution financière nord-américaine qui compte 14 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, de Marchés des capitaux, et des Services financiers directs, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/ .

SOURCE CIBC

11 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :