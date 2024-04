Négociations en CPE - La FIPEQ-CSQ dépose une plainte pour négociation de mauvaise foi au gouvernement





MONTRÉAL, le 11 avril 2024 /CNW/ - Devant le manque d'engagement, de disponibilité et l'absence d'avancement à la table de négociation des intervenantes en petite enfance en centre de la petite enfance (CPE), la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) confirme avoir déposé une plainte pour négociation de mauvaise foi auprès du Tribunal administratif du travail (TAT) contre le gouvernement du Québec. La FIPEQ-CSQ espère que cette plainte sera entendue et que celle-ci contribuera à faire sérieusement progresser les discussions à la table de négociation. Rappelons que les conventions collectives sont échues depuis plus d'un an, que les revendications syndicales sont déposées depuis plus de six mois et qu'actuellement aucune autre rencontre n'est prévue.

La plainte s'appuie, notamment, sur les délais déraisonnables depuis la fin des conventions et le dépôt des revendications syndicales, sur le manque flagrant de disponibilité de l'autre partie négociante et sur l'utilisation de motifs non fondés qui ralentissent les négociations, soit l'explication du gouvernement selon laquelle il désire attendre que les autres centrales soumettent leurs demandes syndicales. Rappelons que le gouvernement, en sa qualité de représentant à la table de négociation, a l'obligation de mener et de poursuivre la négociation avec diligence et bonne foi. La FIPEQ-CSQ considère qu'il manque à cette obligation selon ces faits.

Avec cette approche juridique, la FIPEQ-CSQ souhaite continuer de marteler un message bien simple : nous voulons négocier pour renouveler les conventions collectives des intervenantes en CPE dans un délai raisonnable. La FIPEQ-CSQ maintient vouloir utiliser tous les outils à sa disposition pour faire progresser sérieusement les discussions à la table de négociation avant de s'enquérir de mandats de pression lourds. Soulignons que si aucun progrès sérieux de la part du gouvernement ne survient d'ici la fin du mois d'avril, la fédération consultera ses membres sur la possibilité de recourir à des mandats de grève.

«?Depuis le tout début du processus de renouvellement des conventions collectives, notre objectif est clair : nous voulons négocier?! Nous faisons face à un gouvernement qui ne se rend que très rarement disponible, qui tarde à déposer sa première offre et qui ne semble tout simplement pas souhaiter négocier les conditions de travail des intervenantes en CPE. Nous espérons sincèrement que la plainte déposée au TAT permettra un déblocage des discussions afin que nous puissions réellement négocier pour nos membres?», affirme Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ.

La Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec (FIPEQ-CSQ) est l'organisation syndicale la plus représentative en petite enfance. Elle représente plus de 11?000 membres à travers le Québec travaillant dans les centres de la petite enfance (CPE) ou comme responsables en services éducatifs (RSE) en milieu familial régi et subventionné.

