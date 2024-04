Expereo annonce la nomination de Ben Elms au poste de CEO et d'Irwin Fouwels au poste de président exécutif





Expereo, le chef de file mondial des solutions internet intelligentes qui connecte les gens, les lieux et les choses annonce aujourd'hui la nomination de Ben Elms au poste de Chief Executive Officer et d'Irwin Fouwels au poste de président exécutif, avec prise d'effet au 1er mai 2024.

Cette démarche stratégique s'inscrit dans le cadre de l'engagement d'Expereo à stimuler une croissance soutenue et à s'appuyer sur son héritage d'innovation et le succès mondial de ses clients. Avec leur expérience combinée dans les secteurs des télécommunications et de la technologie, Elms et Fouwels apportent une vaste expertise et un leadership éprouvé à leurs nouveaux postes au sein de l'entreprise.

En tant que CEO, Ben Elms sera chargé de diriger la vision stratégique de l'entreprise, d'optimiser l'efficience opérationnelle et de favoriser l'innovation pour répondre aux besoins en pleine évolution de la clientèle mondiale d'Expereo. Il apporte plus de 25 ans d'expérience ayant occupé des postes de direction clés dans des entreprises de premier plan et, avant d'intégrer Expereo, en tant que CEO de Vodafone Global Enterprise Business, au service des clients multinationaux.

Depuis son arrivée en 2022 en tant que Chief Revenue Officer, Elms a mené avec succès des initiatives de transformation telles que la plateforme d'expérience client numérique expereoOne d'Expereo et a dirigé sa stratégie de mise sur le marché des clients directs. Ces efforts ont positionné Expereo comme un chef de file mondial reconnu dans la fourniture d'une valeur client transformatrice unique grâce à son réseau d'entreprise mondial et ses solutions d'accès au cloud. Au cours du premier trimestre de cette année, Expereo a lancé sa proposition Enhanced Internet, optimisant les performances globales des applications cloud grâce à une plateforme propriétaire d'optimisation du routage axée sur l'IA. Tirant parti de la solide expérience d'Elms dans l'IoT et la mobilité, Expereo a également ajouté des solutions d'accès sans fil fixe et de satellite en orbite basse de qualité entreprise à son large éventail de solutions de connectivité mondiale gérées.

Elms déclare : « Je suis honoré de diriger Expereo au cours de cette nouvelle phase prometteuse de croissance et d'innovation. Expereo s'est imposé comme un chef de file mondial des solutions de connectivité internet, et je me réjouis à la perspective de travailler en étroite collaboration avec cette équipe talentueuse pour pérenniser le succès de l'entreprise et générer une valeur inégalée à nos clients directs et en gros. Nous avons une base solide et une réputation d'excellence dans l'industrie. Je suis ravi de diriger l'entreprise avec le soutien d'Irwin au poste de président exécutif. Avec toute l'équipe, nous saisirons de nouvelles opportunités, renforcerons notre présence sur le marché et stimulerons l'innovation continue, notamment grâce à l'adoption accrue de l'IA et aux opportunités qu'elle génère pour Expereo, pour accélérer l'avenir.

Au poste de président exécutif, Fouwels apporte un état d'esprit stratégique et une passion pour l'innovation qui ont contribué au succès d'Expereo. En tant que CEO d'Expereo au cours de la dernière décennie, il a fait d'Expereo le chef de file mondial des solutions internet intelligentes offrant des performances inégalées, a mené l'entreprise durant de multiples cycles d'investissement et une série d'acquisitions, tout en offrant de solides performances financières et rendements pour les investisseurs.

Fouwels déclare : « Cela a été un privilège de travailler avec l'équipe mondiale d'Expereo et ses partenaires d'investissement au cours de la dernière décennie, offrant une valeur unique à nos clients sur un marché dynamique de la technologie et des télécommunications. La société a joué un rôle déterminant dans la transformation de la façon dont les entreprises mondiales conçoivent la connectivité mondiale et la performance des applications, en tirant parti de l'agilité de l'internet et en lui donnant une qualité entreprise en termes de performance et de sécurité, quelle que soit la technologie d'accès.

Au cours des deux dernières années, la contribution de Ben en tant que CRO a été inestimable pour accélérer notre trajectoire de croissance, renforcer notre commercialisation pour les clients directs tout en assurant l'évolutivité dans l'ensemble de l'organisation, en stimulant l'automatisation, la transformation et la reconnaissance mondiale de la marque Expereo, et en faisant d'expereoOne une expérience client et une plateforme numériques uniques. expereoOne transforme l'écosystème internet mondial fragmenté en une expérience client unique et s'est considérablement développé avec l'arrivée d'un grand nombre de multinationales de renommée mondiale dans sa clientèle. Ben a également apporté des talents exceptionnels, renforçant l'équipe comme base d'une croissance future et d'une solide performance financière. Je me réjouis à la perspective de travailler aux côtés de Ben en fournissant des conseils stratégiques et en soutenant l'équipe de direction d'Expereo. »

Forts de leur leadership combiné, de leurs connaissances sectorielles et de leurs accomplissements passés, Elms et Fouwels ne manqueront pas d'accélérer la trajectoire de croissance d'Expereo et de générer une valeur exceptionnelle aux clients et partenaires.

À propos d'Expereo

Expereo est le chef de file mondial des solutions internet intelligentes qui connecte les gens, les lieux et les choses. Les solutions incluent Global Internet, SD-WAN/SASE et Enhanced Internet. Avec une vaste portée mondiale, Expereo est le partenaire de confiance de 60 % des entreprises du Fortune 500. La société optimise les sites des secteurs privé et public dans plus de 190 pays, avec la capacité de se connecter à n'importe quel endroit dans le monde, en travaillant avec plus de 2 300 partenaires pour aider les clients à optimiser la productivité et à donner à leurs réseaux et services cloud l'agilité, la flexibilité et la valeur d'internet, avec une performance réseau optimale.

Expereo a été acquis en février 2021 par Vitruvian Partners, qui a racheté une participation majoritaire à Seven2.

10 avril 2024 à 16:05

