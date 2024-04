Valoriser les produits bioalimentaires d'ici - Québec renouvelle le Programme d'appui au développement des appellations réservées et des termes valorisants





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec renouvelle le Programme d'appui au développement des appellations réservées et des termes valorisants (PADARTV). Ce programme est assorti d'une enveloppe budgétaire de 2,5 millions de dollars pour la période 2023-2026.

Le PADARTV a pour objectif d'appuyer efficacement les regroupements ou les associations d'entreprises du secteur bioalimentaire dans la mise en oeuvre de projets d'appellation réservée ou de terme valorisant et d'assurer leur pérennité, en vue de contribuer au développement d'un secteur d'activité ou d'une région.

Bien que la plupart des grands principes du programme demeurent les mêmes, certaines modifications ont été apportées afin de simplifier son application, notamment la réduction du nombre de volets et de sous-volets, qui passent de dix à cinq.

Citations :

« Le PADARTV contribue concrètement à la préservation du patrimoine culturel et immatériel de notre territoire ainsi qu'à son dynamisme. Il permet aux entreprises de répondre aux désirs des consommateurs, qui sont friands des produits d'ici. Votre gouvernement appuie les groupes d'entreprises dès le début du développement de leur initiative et les accompagne jusqu'à la mise en marché. J'encourage les groupes intéressés par le programme à communiquer avec le Ministère et à faire part de leurs idées. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« Le CARTV souligne l'engagement envers le développement des appellations réservées et des termes valorisants ainsi que les modifications apportées pour simplifier l'accès au programme. Cette démarche renforce notre détermination collective à soutenir nos produits régionaux et à favoriser leur essor sur les marchés nationaux et internationaux. »

Marie-Josée Gouin, présidente-directrice générale du Conseil des appellations réservées et des termes valorisants (CARTV)

Faits saillants :

Le programme se décline en trois volets : 1. Appui à l'élaboration; 2. Soutien à la mise en oeuvre : 2.1 Appui à la gestion; 2.2 Promotion et développement; 3. Appui à la certification.

La famille des appellations réservées et des termes valorisants rassemble l'appellation biologique, l'indication géographique protégée (IGP) Agneau de Charlevoix , l'IGP Vin du Québec, l'IGP Vin de glace du Québec, l'IGP Cidre de glace du Québec, l'IGP Maïs sucré de Neuville , l'appellation de spécificité Fromage de vache de race Canadienne et le terme valorisant Fromage fermier.

, l'IGP Vin du Québec, l'IGP Vin de glace du Québec, l'IGP Cidre de glace du Québec, l'IGP Maïs sucré de , l'appellation de spécificité Fromage de vache de race Canadienne et le terme valorisant Fromage fermier. Plus de 95 entreprises du Québec utilisent actuellement une appellation réservée pour près de 1 200 de leurs produits.

La Loi sur les appellations réservées et les termes valorisants vise à protéger et à promouvoir les savoir-faire bioalimentaires québécois, tout en assurant aux consommateurs l'authenticité des produits différenciés qu'ils achètent. Dans cet esprit, la Loi permet d'accorder aux produits alimentaires des attestations relatives à leur origine ou à leurs caractéristiques particulières liées à une méthode de production ou à une spécificité.

Liens connexes :

Programme d'appui au développement des appellations réservées et des termes valorisants

Conseil des appellations réservées et des termes valorisants

Suivez le MAPAQ sur les réseaux sociaux :

Facebook X Instagram LinkedIn YouTube

SOURCE Cabinet du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

10 avril 2024 à 15:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :