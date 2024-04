Développement du réseau sans fil mobile - Québec investit 170 M$ pour la construction de 100 sites cellulaires additionnels





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec poursuit ses efforts afin d'améliorer la couverture du réseau cellulaire en investissant 170 M$ dans plusieurs régions du Québec. Ces subventions, octroyées à TELUS, Vidéotron et Sogetel Mobilité, permettront la construction et la mise en service de 100 nouveaux sites cellulaires.

La réalisation de ces sites permettra d'améliorer la sécurité sur le territoire des régions du Bas-Saint-Laurent, de la Mauricie, de l'Estrie, de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Côte-Nord, de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, de Chaudière-Appalaches, des Laurentides et du Centre-du-Québec en plus de contribuer à soutenir leur vitalité sociale et économique.

L'identification précise des futurs sites sera complétée d'ici la fin de l'été 2024. Le gouvernement lance ainsi la phase de planification des travaux, qui comprend successivement le choix et l'acquisition de terrains, le tout suivi de consultations publiques au besoin. Viendront ensuite la conception des sites, puis la construction et l'installation des infrastructures requises pour chacun d'eux. Les précisions entourant le déploiement des futurs sites cellulaires feront l'objet d'annonces ultérieures.

Citations :

« Notre gouvernement est fier des avancées concrètes réalisées au cours des dernières années pour déployer l'Internet haute vitesse et améliorer la connectivité du réseau sans fil mobile partout au Québec. Nous poursuivons ce grand chantier grâce à ce nouvel investissement qui nous aide à atteindre notre objectif ultime : rendre disponible un service rapide, fiable et à la fine pointe de la technologie sur l'ensemble du territoire. »

Eric Girard, ministre des Finances

« L'importance économique, culturelle et sociale de l'accès à des services cellulaires qui répondent aux normes les plus élevées de l'industrie n'est plus à démontrer. Il s'agit maintenant d'un service essentiel. Il y va aussi de la sécurité de la population, afin d'assurer, partout sur le territoire, la communication avec les services d'urgence. Nous poursuivons les travaux avec conviction et détermination, et faisons tout en notre pouvoir afin d'accélérer l'étendue de la couverture des services cellulaires. Notre gouvernement continue d'agir pour faire du Québec une société totalement connectée, comme il l'a fait avec succès pour son Opération haute vitesse, qui a permis à l'ensemble de la population d'avoir accès à des services Internet à haut débit. »

Gilles Bélanger, adjoint parlementaire du ministre des Finances (volet Internet haute vitesse et projets spéciaux de connectivité)

