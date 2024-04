Unipart annonce ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2023





Unipart enregistre une forte croissance et un chiffre d'affaires supérieur au milliard de livres sterling

Les bénéfices se sont bien redressés après une année de croissance et d'expansion importantes

? Les revenus comparables augmentent de 14,2 % pour dépasser le milliard de livres sterling pour la première fois

? Les bénéfices se redressent et dépassent les niveaux d'avant le Covid

? Situation de trésorerie solide en fin d'exercice avec peu d'emprunts

? Maintien de solides performances en matière de sécurité et d'environnement

OXFORD, Angleterre, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- Unipart, le partenaire des solutions pour la chaîne d'approvisionnement et de technologies d'amélioration des performances, est heureux d'annoncer qu'il a connu une année de forte croissance et d'expansion en 2023.

Le chiffre d'affaires du groupe est passé à 1 047,9 millions de livres (2022 : 917,3 millions de livres), ce qui a permis de dégager un bénéfice sous-jacent du groupe avant intérêts et impôts de 21,7 millions de livres (2022 : 12,2 millions de livres). Les régions internationales d'Unipart ont enregistré une forte croissance de leurs bénéfices, les activités du Royaume-Uni ayant enregistré de solides progrès au cours de l'année 2022.

Darren Leigh, président-directeur général d'Unipart, a déclaré : « Je suis fier des progrès que nous avons réalisés pour accélérer notre croissance en 2023. L'année a été faste pour nous, dépassant le milliard de livres sterling de chiffres d'affaires et renforçant sensiblement notre rentabilité.

Face aux difficultés persistantes du marché et aux perturbations externes des chaînes d'approvisionnement mondiales, nos clients ont plus que jamais besoin des solutions de chaîne d'approvisionnement et des technologies d'amélioration des performances d'Unipart. Nous sommes particulièrement bien placés pour offrir une expertise approfondie de la chaîne d'approvisionnement, associée à une prestation de services de haut rang et à une valeur ajoutée pour nos clients. J'aimerais remercier nos collègues pour leur dévouement et leur travail acharné, ainsi que nos clients et nos partenaires pour leur soutien et leur engagement continus.

Avec une stratégie de croissance claire dans nos sept marchés principaux, un carnet de commandes solide et une équipe d'experts talentueux et engagés, je suis confiant dans les perspectives pour 2024 et nos prochaines étapes de croissance.

Cette année s'annonce passionnante pour Unipart : nous célébrons le 50e anniversaire de la marque. Bien que beaucoup de choses aient changé au cours des 50 dernières années, nous sommes aujourd'hui une entreprise diversifiée de plus de 12 000 collègues actifs dans 21 pays. Ce qui est toujours resté au coeur d'Unipart, c'est notre engagement à servir nos clients mieux que quiconque. »

John Neill, président exécutif d'Unipart, a déclaré : « Cette année, nous célébrons le 50e anniversaire de la marque Unipart et de la philosophie établie en 1974 : « Comprendre mieux que quiconque les besoins réels et ressentis de nos clients et mieux les servir. » Vivre selon cette philosophie nous a permis de continuellement réinventer notre entreprise pour participer à l'avenir, et il est plus important que jamais de continuer à le faire.

Nous devons poursuivre notre croissance dans un monde en rapide évolution qui, à certains égards, est difficile à calibrer. Nous devons donc adopter la multitude d'outils d'intelligence artificielle générative pour nous permettre de créer des produits, des services et des solutions innovants pour notre entreprise et nos clients, et nous le ferons. J'ai été très encouragé par l'engagement personnel de Darren envers la philosophie et son engagement sans équivoque envers The Unipart Way, qui continue d'être notre source d'avantage concurrentiel.

Unipart a été le pionnier de la philosophie de gestion des parties prenantes en Grande-Bretagne et je suis reconnaissant à toutes nos parties prenantes, en particulier à nos clients et à tous mes collègues pour leur engagement, leur soutien et leur dévouement. »

10 avril 2024 à 14:11

