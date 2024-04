Dévoilement des récipiendaires 2024 de l'Ordre de Montréal





MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le comité exécutif de la Ville de Montréal a entériné la nomination des 17 personnes qui recevront l'insigne de l'Ordre de Montréal, le 16 mai prochain. L'Ordre de Montréal est la plus haute distinction montréalaise et rend hommage aux Montréalaises et aux Montréalais qui s'engagent pour la communauté et qui contribuent de manière remarquable au développement et au rayonnement de la métropole.

« Je suis très fière d'annoncer les récipiendaires 2024 de l'Ordre de Montréal. Une fois de plus, je souhaite rendre hommage à ces 17 Montréalaises et Montréalais, qui ont en commun une remarquable détermination à bâtir un monde meilleur. Je vous invite à découvrir ces personnes de coeur et de valeur, issues de milieux et d'origines diversifiés, qui se démarquent dans des domaines d'activités variés. Chacune et chacun d'entre eux favorise le bien-être de nos communautés, incarne une source d'inspiration pour nos jeunes et génère un impact positif dans la société. Leur engagement et leurs actions contribuent à façonner une métropole plus forte, plus solidaire et plus inclusive », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Les récipiendaires 2024

Le titre de commandeure ou commandeur, le grade le plus élevé de l'Ordre, sera décerné à :

Denis Claude Roy , hématologue en thérapie cellulaire et génique, professeur titulaire à l'Université de Montréal;

, hématologue en thérapie cellulaire et génique, professeur titulaire à l'Université de Montréal; Anik Shooner , architecte, cofondatrice et présidente de la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes;

, architecte, cofondatrice et présidente de la firme Menkès Shooner Dagenais LeTourneux Architectes; Monique Simard , gestionnaire culturelle, présidente du Partenariat du Quartier des spectacles.

Le titre d'officière ou d'officier sera remis à :

Line Chamberland , sociologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal et fondatrice de la Chaire de recherche sur l'homophobie;

, sociologue, professeure à l'Université du Québec à Montréal et fondatrice de la Chaire de recherche sur l'homophobie; Marguerite Mendell , cofondatrice de l'Institut Karl Polanyi et de l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, professeure à l'Université Concordia;

, cofondatrice de l'Institut Karl Polanyi et de l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, professeure à l'Université Concordia; Luc Provost , créateur du personnage de Mado Lamotte , pilier haut en couleur de la scène montréalaise;

, créateur du personnage de , pilier haut en couleur de la scène montréalaise; Norman Steinberg , philanthrope, vice-président de BFL Canada;

, philanthrope, vice-président de BFL Canada; J. Sebastian van Berkom , philanthrope, fondateur et associé, président du conseil et chef de la direction de Van Berkom gestion mondiale d'actifs;

, philanthrope, fondateur et associé, président du conseil et chef de la direction de gestion mondiale d'actifs; Dorothy Williams , historienne, spécialiste de l'histoire des Noirs au Canada , auteure de The Road to Now : A History of Blacks in Montreal .

Enfin, le titre de chevalière ou de chevalier sera attribué à :

Louise Bessette , pianiste concertiste et professeure au Conservatoire de musique de Montréal;

, pianiste concertiste et professeure au Conservatoire de musique de Montréal; Isabelle Boissé , directrice générale de l'Institut Pacifique;

, directrice générale de l'Institut Pacifique; Mario Fortin , ex-directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée;

, ex-directeur général des cinémas Beaubien, du Parc et du Musée; Véronique Lacroix , cheffe d'orchestre et fondatrice de l'Ensemble contemporain de Montréal;

, cheffe d'orchestre et fondatrice de l'Ensemble contemporain de Montréal; Anne-Marie Mes-Masson , chercheuse et professeure au Département de médecine de l'Université de Montréal;

, chercheuse et professeure au Département de médecine de l'Université de Montréal; Menka Nagrani , chorégraphe, metteure en scène et artiste multidisciplinaire, directrice fondatrice des Productions des pieds des mains;

, chorégraphe, metteure en scène et artiste multidisciplinaire, directrice fondatrice des Productions des pieds des mains; Nancy Neamtan , cofondatrice et ex-présidente du Chantier de l'économie sociale;

, cofondatrice et ex-présidente du Chantier de l'économie sociale; Gabor Szilasi, photographe de la vie Montréalaise, mentor et professeur.

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal

Le conseil consultatif de l'Ordre de Montréal a pour mandat d'examiner les dossiers de candidature reçus, de formuler des recommandations d'admission à l'Ordre de Montréal et d'attribuer un grade (commandeur-e, officier-ère, chevalier-ère) pour chaque profil retenu, sur la base de l'ampleur, de l'originalité et de l'impact collectif de ses réalisations.

Le conseil consultatif de l'Ordre est formé de deux coprésidents, Isabelle Hudon et Frantz Saintellemy, ainsi que de membres oeuvrant dans divers domaines : Cadleen Désir, Steve Foster, Monika Ille, Emilie Nicolas, Jan-Fryderyk Pleszczynski et Louise Roy.

À propos de l'Ordre de Montréal

À l'occasion du 375e anniversaire de Montréal et en complément des symboles municipaux que sont les armoiries, adoptées en 1833, et le drapeau, en 1938, l'Ordre de Montréal a été créé au titre de la plus haute distinction honorifique décernée par la Ville. Cette distinction honorifique vise à reconnaître les mérites de Montréalaises et de Montréalais s'étant distingués par :

L'éminence de leur contribution au développement de la ville;

La notoriété de leur apport à son rayonnement local et international;

Le caractère exemplaire de leur engagement au service de leurs concitoyennes et de leurs concitoyens;

La qualité remarquable de leurs réalisations professionnelles.



Pour plus de renseignements sur l'Ordre de Montréal et pour soumettre en tout temps la candidature d'une personne inspirante, visitez le site ville.montreal.qc.ca/ordre.

