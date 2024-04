Alexander Savin achève son départ d'Elbrus Capital





Alexander Savin, ancien associé principal et cofondateur d'Elbrus Capital, a achevé son départ d'Elbrus Capital en démissionnant des fonctions qu'il occupait encore au sein de l'entreprise et en acceptant de céder ses participations dans les structures de gestion et les fonds d'Elbrus.

M. Savin cherchera à attirer des investisseurs d'Europe occidentale, des États-Unis et du Moyen-Orient lorsqu'il lancera un nouveau fonds dans les 12 à 18 prochains mois.

Pendant une période transitoire, M. Savin continuera à diriger Chrome Capital, un investisseur en capital-investissement et en capital-risque dans les entreprises numériques et de consommation en Europe, aux États-Unis et sur les marchés émergents d'Asie. M. Savin a créé Chrome Capital en 2022 après avoir cessé de participer aux projets russes d'Elbrus un an plus tôt. Chrome Capital se concentre sur l'investissement de capitaux institutionnels provenant d'investisseurs internationaux de premier plan dans des entreprises numériques et de consommation à forte croissance dans le monde entier. La société ne dispose d'aucun financement en provenance de Russie et aucune des entreprises dans lesquelles elle investit n'opère ou n'a de lien avec le pays. Elle a déjà déployé des capitaux importants dans un certain nombre d'entreprises à forte croissance dans les secteurs de la technologie financière, des technologies de l'éducation et du SaaS à travers le monde.

Alexander Savin déclare : « Je suis ravi des opportunités qui s'offrent à nous. En m'appuyant sur notre expérience internationale, je suis confiant dans notre capacité à stimuler la croissance et à créer de la valeur pour nos investisseurs et les entreprises de notre portefeuille. Il existe de nombreuses opportunités passionnantes et une nouvelle génération d'innovateurs à soutenir dans leur quête de révolution et de créativité ; j'ai hâte de démontrer notre valeur ajoutée aux fondateurs les plus innovants dans nos secteurs cibles. »

Alexander Savin a une longue et brillante carrière dans le domaine du capital-investissement, ayant notamment travaillé plusieurs années dans les bureaux de Londres et de Boston de Bain & Company. En 2009, il a cofondé Elbrus Capital, qui est devenue l'une des sociétés de capital-investissement les plus performantes dans les pays de l'ex-Union soviétique, où Elbrus a investi des capitaux institutionnels mondiaux dans des entreprises à forte croissance. M. Savin souhaite s'appuyer sur ses accomplissements passés et sur les premiers succès des investissements réalisés par Chrome pour devenir un partenaire de choix pour les fondateurs d'entreprises technologiques et de consommation aux États-Unis, en Europe et dans les pays émergents d'Asie qui peuvent transformer notre façon de travailler et de vivre.

« Notre approche collaborative offre aux entrepreneurs un accès à une expertise de classe mondiale pour les aider à concrétiser leur vision », déclare M. Savin. « Les entrepreneurs avec lesquels nous travaillons ne sont pas simplement des investissements, ce sont des partenaires, et beaucoup d'entre eux finissent par devenir nos amis. Notre passion commune est de développer des entreprises qui changent la vie de tous les jours en s'unissant pour accroître leur impact et canaliser l'innovation vers des solutions qui entraînent des changements positifs pour les consommateurs et les entreprises du monde entier. »

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

10 avril 2024 à 11:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :