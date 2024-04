34e Gala des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal : 14 Ambassadeurs honorés pour leur contribution au rayonnement de Montréal





MONTRÉAL, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le Palais des congrès de Montréal est fier d'annoncer la nomination de 14 nouveaux Ambassadeurs qui ont été mis à l'honneur lors de son 34e Gala des Ambassadeurs, le 4 avril dernier. Grâce à l'engagement de ces récipiendaires, Montréal accueillera 12 congrès d'envergure entre 2024 et 2028.

Depuis 40 ans, le Palais des congrès de Montréal agit en tant qu'acteur du développement économique et sociétal de la métropole en favorisant l'échange du savoir et du savoir-faire. Chaque année, plus de 300 événements se déroulent au Palais, générant en moyenne 225 millions de dollars en retombées économiques. Bien sûr, les événements d'affaires n'appartiennent pas qu'à une institution, ils concernent une collectivité. Les équipes du Palais des congrès et d'Événements d'affaires Montréal collaborent d'ailleurs étroitement depuis plusieurs années afin de promouvoir Montréal comme destination de choix pour les congrès internationaux.

Le Gala des Ambassadeurs 2024 a donc aussi honoré quatre personnalités dont les événements internationaux se tiendront hors des murs du Palais. Tout comme les professionnels dont les congrès auront lieu au Palais, elles sont intronisées au sein du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès, rejoignant ainsi les rangs de plus de 350 sommités qui proviennent des secteurs scientifique, universitaire et de la recherche. Essentiels au travail du Palais et d'Événements d'affaires Montréal, ces spécialistes ouvrent les portes de leur réseau pour accueillir des événements d'envergure internationale qui font rayonner la métropole et génèrent d'importantes retombées économiques et intellectuelles pour le Québec. Les événements organisés par les 14 nouveaux Ambassadeurs (présentés en page 4) se traduiront par la venue de 19 000 délégués, générant ainsi 53 000 nuitées dans les établissements hôteliers de la métropole. Ces 12 événements auront un impact économique estimé à plus de 70,5 millions de dollars.

Le Collectif Savoir : une collaboration essentielle pour le tourisme d'affaires à Montréal



Le Gala des Ambassadeurs 2024 a aussi été l'occasion pour le Palais des congrès et Événements d'affaires Montréal de lancer le Collectif Savoir. Cette initiative créée conjointement se veut un guichet unique visant à simplifier le parcours des chercheurs, professeurs ou spécialistes d'une discipline donnée, dans l'attrait d'événements internationaux à Montréal. Profitant de l'expertise, des ressources et du réseau du Palais des congrès et d'Événements d'affaires Montréal, ces professionnels sont ainsi accompagnés dans l'atteinte leurs objectifs.

Professeur Hany Moustapha nommé Grand Ambassadeur



L'édition 2024 du Gala a également couronné le Pr Hany Moustapha du titre de Grand Ambassadeur, soulignant son engagement exemplaire envers la mission du Palais des congrès au fil des années et sa contribution significative au rayonnement de Montréal à l'international. Ambassadeur depuis 2007, il a notamment attiré au Palais des événements majeurs qui ont généré des retombées économiques de plus de 9 millions de dollars, soient l'American Society of Mechanical Engineers Turbo Expo en 2007 et en 2015,?et la Global Power & Propulsion Society Conference Montreal en 2018. Pr Moustapha a été président du Club des Ambassadeurs de 2017 à 2023, et il a coprésidé le Comité aérospatial de 2011 jusqu'à la création en 2018 du Comité stratégique multisectoriel, dont il assure toujours la présidence. Dans la métropole, il a organisé des dizaines de conférences, réunions et forums dans des hôtels montréalais ainsi qu'à l'École de technologie supérieure.

Une soirée sous le signe de la créativité et de la haute gastronomie montréalaise



Le Gala des Ambassadeurs du Palais des congrès met en lumière le talent montréalais dans chaque étape de sa réalisation. L'équipe du Palais a pu compter sur ses partenaires TKNL à la conception, l'audiovisuel et la réalisation du Gala, et GES, au mobilier et à la décoration. Le talent de chefs montréalais a également été mis à l'honneur grâce à la Symphonie gastronomique. Signature du Gala des Ambassadeurs depuis plusieurs années, cette façon originale de servir le repas aux convives a impliqué pour cette 34e édition la participation de Maestro Culinaire, partenaire alimentaire exclusif du Palais, ainsi que de 10 grands hôtels de la métropole : Doubletree par Hilton Montréal, Fairmont Le Reine Elizabeth, Hôtel Delta Montréal?par Marriott, Hôtel Humaniti Montréal, Hôtel Monville, Hôtel Place d'Armes, Intercontinental Montréal, Le Centre Sheraton Montréal, Le Westin Montréal, et Marriott Château Champlain.

Citations

« Depuis sa création, le Palais des congrès de Montréal a été un moteur de dynamisme pour la métropole québécoise en accueillant plus de 9?000 événements et 23 millions de visiteurs. Les Ambassadeurs sont des alliés inestimables dans l'accomplissement de notre mission de faire rayonner Montréal à l'international. Je les remercie pour leur implication précieuse qui contribue à générer des retombées économiques, intellectuelles et sociales considérables pour notre ville et le Québec. » - Emmanuelle Legault, présidente-directrice générale du Palais des congrès de Montréal

« Le tourisme d'affaires est un pilier essentiel de l'activité touristique de la métropole et le Palais des congrès de Montréal joue un rôle important dans la réussite de notre ville en tant que première destination des Amériques pour les congrès internationaux. Les Ambassadeurs engagés et passionnés contribuent grandement à attirer une pléthore d'événements associatifs et corporatifs de renommée mondiale à Montréal. Félicitations et merci à ces Ambassadeurs pour leur contribution inestimable apportée à la destination. » - Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Remerciements



Le Palais des congrès de Montréal tient à souligner l'implication d'Événements d'affaires Montréal, grand partenaire du Gala des Ambassadeurs 2024, et à remercier ses commanditaires : GDI, commanditaire de l'expérience d'accueil; Air Canada et Salon International de l'auto de Montréal, commanditaires associés; Aéroport International Montréal-Trudeau, Bee-Clean et École de technologie supérieure, commanditaires collaborateurs.

À propos du Club des Ambassadeurs du Palais des congrès de Montréal



Fondé en 1985, le Club des Ambassadeurs regroupe plus de 350 professionnels influents qui, parallèlement à leurs activités habituelles, ont attiré un ou des événements d'envergure au Palais. Les Ambassadeurs sont des hommes et des femmes dynamiques qui participent de façon importante aux retombées économiques et intellectuelles pour Montréal et la province, en épaulant le Palais dans le processus de confirmation d'un congrès international. Les Ambassadeurs du Palais sont des professeurs, des chercheurs et des personnalités du monde des affaires issues de tous les secteurs d'activités. Véritable élite professionnelle, les Ambassadeurs se font un plaisir d'accueillir les nouveaux acteurs de changements qui feront la différence dans leur secteur d'activité, avec le soutien, l'accompagnement et l'expertise du Palais.

À propos du Palais des congrès de Montréal



Centre de solutions créatives, vitrine du savoir-faire et du savoir-être montréalais, le Palais des congrès de Montréal fait rayonner les événements d'envergure qu'il accueille depuis 1983. Générant d'importantes retombées économiques, sociales et intellectuelles, il encourage l'innovation et agit à titre de vecteur de progrès pour la métropole et le Québec. Le Palais se veut résolument engagé envers le développement durable et multiplie les initiatives concrètes et novatrices pour en faire un élément central de son développement des affaires. Bénéficiant d'un taux de satisfaction client parmi les plus élevés au monde, le Palais contribue activement au rayonnement international de Montréal, la ville accueillant le plus d'événements internationaux dans les Amériques pour la sixième année consécutive. congresmtl.com

Les 14 nouveaux Ambassadeurs intronisés en 2024 sont :

Kathy Baig 8th World Engineers Convention WEC 2027 2 500 délégués

8 400 nuitées

Retombées économiques: 5,9M$ Brian Mustard 80th Congress of the International Fiscal Association 2028 1 500 délégués

4 200 nuitées

Retombées économiques: 5,9M$ Dre Elena Bennett PECS-3: Pathways to Sustainability 2024 500 délégués

480 nuitées

Retombées économiques: 1,6M$ *Cet événement aura lieu au Centre Mont-Royal. Dr Momar Ndao ICOPA XVI - 16th International Congress of Parasitology 2026 2 000 délégués

5 600 nuitées

Retombées économiques: 9,6M$ Eric Blond 13th International Conference on Geosynthetics (13 ICG) 2026 1 500 délégués

4 200 nuitées

Retombées économiques: 4,8M$ Dr Martin Olivier ICOPA XVI - 16th International Congress of Parasitology 2026 2 000 délégués

5 600 nuitées

Retombées économiques: 9,6M$ Pr Adel Francis The 20th conference of the International Society for Computing in Civil and Building Engineering - ICCCBE 2024 300 délégués

840 nuitées

Retombées économiques: 1M$ *Cet événement aura lieu à l'École de technologie supérieure (ÉTS). André Rancourt ITA - AITES World Tunnel Congress 2026 2 000 délégués

5 600 nuitées

Retombées économiques: 6,5M$ Pr Dominic Frigon 7th Environmental Dimension of Antimicrobial Résistance conference (EDAR7) 2024 350 délégués

650 nuitées

Retombées économiques: 1,7M$ *Cet événement aura lieu à l'Hôtel Bonaventure. Diane Séguin Congress of the International Society for Forensic Genetics - ISFG 2026 850 délégués

1 715 nuitées

Retombées économiques: 3,5M$ *Cet événement aura lieu à l'Hôtel Bonaventure. Jean Habimana ITA - AITES World Tunnel Congress 2026 2 000 délégués

5 600 nuitées

Retombées économiques: 6,5M$ Pr David Widory 2026 Goldschmidt Conference 4 500 délégués

12 600 nuitées

Retombées économiques: 17,7M$ Pr David Juncker 28th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences - MicroTAS 2024 1 100 délégués

3 080 nuitées

Retombées économiques: 4,4M$ Pr Karim Zaghib 23rd International Meeting on Lithium Batteries - IMLB 2026 2 000 délégués

5 600 nuitées

Retombées économiques: 7,9M$

10 avril 2024

