Europcar Mobility Group : Un Comité Exécutif du Groupe renouvelé pour mettre en oeuvre le plan stratégique EXCEED





Avec l'arrivée début mars de Christian Bouzaid au poste de Directeur Marketing et Revenus, la nouvelle équipe de Direction qui conduira la transformation d'Europcar Mobility Group au cours des prochaines années est désormais au complet.

La composition du Comité Exécutif du Groupe est la suivante :

- Alain Favey, Président-Directeur général.

- Philip de Klerk, Directeur Financier, membre du Directoire.

- José Blanco, Directeur des Ventes.

- Christian Bouzaid, Directeur Marketing et Revenus.

- Claire Charbit, Directrice de la Stratégie et de la Transformation

- Stéphane Crasnier, Directeur de la Flotte et des Opérations.

- Carlos Leira, Directeur Produit et Technologie.

- Dominique Speekenbrink, Directrice Juridique.

- Sybille Van Steijn, Directrice des Ressources Humaines.

Cette équipe à forte dimension internationale, reflétant l'ADN européen du Groupe, se distingue par la complémentarité des compétences et la richesse des parcours professionnels qu'elle rassemble : avec des expériences acquises dans des groupes internationaux comme Air France ou Disney, dans des entreprises familiales ou encore des constructeurs automobiles comme Volkswagen ou BMW, et avec pour dénominateur commun d'avoir contribué avec succès à des transformations business.

EXCEED, le nouveau plan stratégique du Groupe, entre désormais dans sa phase de déploiement. Initialement partagé avec les 150 top managers du Groupe en décembre 2023, il est désormais structuré par une feuille de route à cinq ans, récemment présentée au consortium d'actionnaires du Groupe composé de Volkswagen Financial Services, Attestor et Pon.

EXCEED repose sur trois piliers, sur lesquels le Groupe s'appuiera pour piloter sa croissance dans les années à venir :

- Excel : initiatives d'excellence opérationnelle, à tous les niveaux, dans toutes les fonctions, avec un focus sur la qualité du parcours client, tant physique que digital.

- Expand : croissance rentable sur les segments de clientèle et les zones géographiques à forte valeur, grâce à une dynamique commerciale soutenue et au repositionnement des marques du Groupe ? Europcar développant une proposition de valeur Premium et Goldcar adoptant un positionnement "smart choice".

- Explore : développement d'offres et de services répondant aux nouvelles attentes des clients et aux tendances sociétales émergentes, en tirant parti des synergies naturelles avec l'écosystème Volkswagen.

"La complémentarité et la richesse des expériences de notre équipe de direction, associées à celles de notre consortium d'actionnaires, placent notre Groupe en parfaite position pour jouer un rôle de premier plan dans la définition et le déploiement des services de mobilité de demain. Nous sommes impatients de démontrer les bénéfices tangibles que nous pouvons apporter aux besoins de nos partenaires et à nos clients, notamment en les accompagnant dans l'évolution de leurs modes de déplacement.

Cette année marque notre 75ème anniversaire. Quelle meilleure façon de le célébrer que de nous tourner vers l'avenir et d'ouvrir la voie au changement ?" commente Alain Favey.

A propos d'Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est un acteur mondial de la mobilité, avec 75 ans d'expertise des services de mobilité et une position de leader en Europe. "We help to change the way you move" est notre raison d'être et ce qui nous rassemble. Plus que jamais, nous nous engageons à fournir des solutions simples, transparentes et innovantes qui rendent la mobilité simple, plus agréable et de plus en plus respectueuse de l'environnement.

Pour ce faire, nous proposons aux particuliers et aux entreprises une large gamme de services de location de voitures et d'utilitaires, que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus, à la demande ou sur abonnement, grâce à une flotte de plus de 250 000 véhicules, dotée des motorisations les plus récentes et une part croissante de véhicules électriques.

Nos marques répondent à des besoins, des cas d'utilisation et des attentes différenciés : Europcar® - un des leaders mondiaux de la location de voitures et de véhicules utilitaires, Goldcar® - leader de la location de voitures « low cost » en Europe, FoxRent-A-Car®, l'un des principaux acteurs du marché de la location de voitures aux États-Unis, avec un positionnement "value for money", et Ubeeqo® - l'un des leaders européens du car sharing (BtoB, BtoC). La satisfaction client est au coeur de l'ambition du Groupe et de celle de ses plus de 8000 collaborateurs partout où il opère, à travers un vaste réseau dans plus de 130 pays (comprenant 16 filiales, complétées par des franchisés et des partenaires).

Plus d'inforrmations : www.europcar-mobility-group.com

10 avril 2024 à 10:40

