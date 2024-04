DANS L'OEIL DE LA RECHERCHE : POUR VOIR LES SCIENCES AUTREMENT





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Le Musée de la civilisation accueillera, du 10 avril au 12 mai 2024, dans l'espace Voie libre, l'exposition Dans l'oeil de la recherche. Cette invitation à plonger dans l'univers fascinant de la recherche en santé, à travers les images saisissantes de chercheuses et chercheurs du CHU de Québec-Université Laval, permet de déchiffrer certains mystères de la science et ultimement, poser un regard nouveau ou différent sur celle-ci.

Le Centre de recherche du CHU de Québec-Université Laval, plus important centre de recherche francophone en Amérique du Nord, et le Musée de la civilisation partagent le désir de démystifier, faire connaître et montrer à quel point les sciences sont fascinantes?! Les images présentées dans l'exposition Dans l'oeil de la recherche ont été captées par des scientifiques en laboratoire, afin d'illustrer leurs travaux visant à améliorer les soins de santé. Ces photographies ont été sélectionnées par un jury composé de spécialistes de la communication scientifique, de la photographie ou de l'illustration scientifique. Choisies parmi l'ensemble des images soumises au concours organisé par le Centre de recherche à l'automne 2023, ces 13 oeuvres finalistes dévoilent la curiosité, la rigueur et la ténacité dont font preuve les équipes de recherche.

La culture scientifique, c'est pour tout le monde?!

Plus qu'une simple exposition, ce parcours d'immersion dans la recherche biomédicale vise à permettre au grand public de s'approprier la culture scientifique par la beauté des images et par le biais de différentes activités interactives. On peut également en apprendre davantage sur la future Maison des sciences, un nouveau projet signé Musée de la civilisation. Ce lieu exceptionnel et unique sera entièrement voué à la culture scientifique, sa vulgarisation et sa transmission auprès des citoyens et des citoyennes, et plus particulièrement auprès des enfants. Située au coeur du Vieux-Québec, dans l'enceinte du site historique du Séminaire de Québec, la future Maison des sciences proposera un contenu diversifié, instructif et original pour toute la famille, en plus de mettre en valeur l'exceptionnelle collection scientifique du Séminaire, une des plus importantes en Amérique du Nord.

Le 24 heures de science

Du 3 au 5 mai, les familles et le grand public sont invités à plonger dans l'univers fascinant de la recherche en santé au Musée de la civilisation en compagnie de chercheuses et de chercheurs du CHU de Québec-Université Laval. Pour cette fin de semaine de 24 heures de science, les visiteuses et visiteurs pourront rencontrer, discuter et échanger avec les équipes de recherche qui seront sur place pour vous faire découvrir les grands mystères de la science. Une immersion à dimension humaine dans la recherche biomé-dicale?! De plus, l'admission au Musée sera entièrement gratuite le dimanche 5 mai?! Au programme : animations et échanges avec de vrais scientifiques, activités au microscope, aire de dessins, et plus encore, dans l'exposition Dans l'oeil de la recherche, présentée à l'espace Voie libre.

Voici les 13 finalistes du concours dont les oeuvres composent l'exposition :

Marie-Kim Gros-Louis , infirmière auxiliaire dans l'équipe de la Pre Marie-Noëlle Corriveau, Prix du jury 1? ;

, infirmière auxiliaire dans l'équipe de la Pre Marie-Noëlle Corriveau, ; Ludovic Vinay , étudiant au doctorat sous la direction de la Pre Clémence Belleannée, Prix du jury 2? ;

, étudiant au doctorat sous la direction de la Pre Clémence Belleannée, ; Walid Idi , étudiant au doctorat sous la direction du Pr Abid Oueslati, Prix du jury - coup de coeur de Gosselin photo? ;

, étudiant au doctorat sous la direction du Pr Abid Oueslati, ; Olivier Chancy , étudiant au doctorat sous la direction de la Pre Solange Landreville , Prix du jury - coup de coeur de la Fondation du CHU? ;

, étudiant au doctorat sous la direction de la , ; Jenifer Espinoza , étudiante à la maîtrise sous la direction de la Pre Francine Durocher , Prix du public 1? ;

, étudiante à la maîtrise sous la direction de la , ; Amandine Isenbrandt, étudiante au doctorat sous la direction du Pr Denis Soulet, Prix du public 2? ;

; Valérie Watters, étudiante au doctorat sous la direction du Pr Samer Hussein, Prix du public - coup de coeur du Musée de la civilisation? ;

; Maria Elena Lombardo , chercheuse postdoctorale, laboratoire du Pr Diego Mantovani, Prix du public - coup de coeur de l'ACS? ;

, chercheuse postdoctorale, laboratoire du Pr Diego Mantovani, ; Felipe Da Gama , étudiant au doctorat sous la direction du Pr Steve Lacroix?;

, étudiant au doctorat sous la direction du Pr Steve Lacroix?; Pascale Chevallier , professionnelle de recherche, laboratoire du Pr Diego Mantovani?;

, professionnelle de recherche, laboratoire du Pr Diego Mantovani?; Martial Millet , étudiant au doctorat sous la direction du Pr François Bordeleau?;

, étudiant au doctorat sous la direction du Pr François Bordeleau?; Williams Marcel Caceres Ferreira , étudiant au doctorat sous la direction du Pr Gaétan Laroche?;

, étudiant au doctorat sous la direction du Pr Gaétan Laroche?; Sandrine Beaulieu , professionnelle de recherche, laboratoire de la Dre Anne-Marie Carreau .

