RAPPEL - INVITATION AUX MÉDIAS - BRIEFING TECHNIQUE : planification des chantiers majeurs de 2024 et bilan du projet de déconstruction du pont Champlain d'origine





LONGUEUIL, QC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) invite les représentants des médias à une conférence de presse lors de laquelle seront présentés la planification des travaux pour l'année 2024 ainsi que le bilan de la déconstruction du pont Champlain d'origine.

QUOI Conférence de presse QUAND Jeudi 11 avril 2024, à 10 h OÙ Courtyard Marriott Montréal 380, boulevard René-Lévesque Ouest Salle Jackie Robinson (11e étage) Stationnement souterrain disponible ($) QUI Madame Sandra Martel, Première dirigeante, PJCCI Raphaël Lavoie, Directeur, Projets, PJCCI Nathalie Lessard, Directrice, Communications, PJCCI

À propos de PJCCI

Gestionnaire d'ouvrages majeurs, Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée est une société d'État fédérale, établie en 1978, responsable des ponts Jacques-Cartier et Champlain d'origine, de l'Estacade, du pont de contournement de l'île des Soeurs, des sections fédérales de l'autoroute Bonaventure et du pont Honoré-Mercier, ainsi que du tunnel de Melocheville. La Société assure au quotidien le passage sécuritaire de milliers d'usagers par la gestion, l'entretien et la réfection de ces infrastructures d'importance pour le Grand Montréal. Elle veille également à ce que ces infrastructures critiques demeurent sécuritaires, pleinement fonctionnelles et attrayantes, aujourd'hui et pour demain. JacquesCartierChamplain.ca

Pour de plus amples renseignements

Nathalie Lessard

Directrice, Communications

Site Internet de PJCCI : écrire à Nous joindre

10 avril 2024 à 10:00

