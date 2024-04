McKay Brothers lance la plus rapide des bandes passantes privées entre Londres-Stockholm





McKay Brothers International (MBI) a lancé la bande passante privée au temps de latence le plus faible entre Londres et Stockholm. Le service à latence ultra-faible de McKay relie les principaux marchés de trading européens : le centre de données LD4 de Londres (siège de Cboe Europe) et le centre de données Stack STO01 de Stockholm, qui héberge les marchés du Nasdaq-OMX. La ligne hybride sans fil-fibre de McKay transmet des données entre Londres et Stockholm en un temps inférieur de plusieurs centaines de microsecondes à celui des services existants. Le service McKay permet également aux centres de données Interxion et Telehouse North 2 de Londres de transmettre et de recevoir des données.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cette liaison à latence extrêmement faible entre les principaux centres de trading de Londres et de Stockholm », a déclaré François Tyc, directeur général de MBI. « Nous continuons d'étendre nos services à tous les grands centres de trading européens et nous visons à généraliser la latence la plus faible à tous les domaines. »

MBI possède le plus grand portefeuille européen de réseaux sans fil à très faible latence et de données de trading utilisées par les sociétés de trading, les banques et les hedge funds. Les réseaux longue distance à micro-ondes de MBI relient Londres, Francfort, Bergame, Zurich et Madrid. Le service London Metro de McKay à Londres relie les principaux centres de trading britanniques. Le réseau Londres-Dublin de la Société fournit la connectivité à la latence la plus faible aux principaux sites crypto. Les services de données de marché de MBI diffusent des données de trading sélectionnées provenant d'Eurex, du LME, de Cboe Europe, du CME et de l'Intercontinental Exchange vers les centres de trading vitaux en Europe.

À propos de McKay Brothers International

McKay Brothers International (MBI) est le principal fournisseur mondial d'infrastructures sans fil à très faible temps de latence et de technologies de données de marché. La Société dessert les entreprises de trading les plus sophistiquées et les plus performantes actives sur les marchés financiers mondiaux. MBI a lancé son premier réseau européen en 2014. Les services de la Société se sont développés régulièrement et s'étendent maintenant aux grands centres financiers d'Europe et d'Asie. La plupart des services de MBI offrent la plus faible latence disponible. En outre, tous les services offrent la meilleure latence sur la base de conditions de concurrence équitables pour tous les clients. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mckay-brothers.com

