White Claw® met la génération la plus solitaire au défi d'établir des liens plus significatifs et de « Grab Life By The Clawtm »





La nouvelle plateforme de marque mondiale de Drinks Disruptor inspire une nouvelle vague de consommateurs de White Claw à se lever, à sortir et à se rassembler pour vivre

CHICAGO, 10 avril 2024 /CNW/ - Même si le monde est plus branché que jamais grâce à la technologie et aux médias sociaux, de nombreux consommateurs ne se sont jamais sentis aussi seuls.

Les créateurs de White Claw® essaient de changer les choses en ce sens. Depuis des années, la marque change les vieilles habitudes de consommation d'alcool grâce à une façon plus savoureuse et plus conviviale de se connecter aux boissons. Maintenant, le principal créateur d'eau pétillante alcoolisée aux États-Unis redouble d'efforts sur le phénomène social qu'il a déclenché pour une vague d'adultes qui recherchent des connexions réelles et authentiques. Grâce à sa nouvelle plateforme de marque mondiale et à sa campagne publicitaire aux États-Unis, White Claw inspire encore plus de gens à rechercher ces liens et à « Grab Life By The Clawtm ».

« White Claw est intrinsèquement social, un choix évident pour créer des liens plutôt que de boire. C'est aussi la marque vers laquelle les consommateurs se tournent lors des moments spontanés et joyeux qui tissent des liens entre les nouveaux et les vieux amis. Ces moments sont plus importants que jamais à une époque où de plus en plus de gens recherchent l'interaction humaine », a déclaré Isabelle Sakai, cheffe de la direction du marketing mondial, Mark Anthony Brands International. « La marque White Claw vise à rafraîchir les liens sociaux, et avec cette nouvelle plateforme et cette campagne américaine, nous avons l'intention d'inspirer nos fans à dire « oui » et vivre quelque chose de spontané et d'inspirant ensemble. « Grab Life By The Claw » est un cri de ralliement qui dit que chaque fois que vous avez l'occasion de créer un lien social significatif, vous le saisissez. »

« Grab Life By The Claw » incarne l'esprit de solidarité White Claw avec un groupe d'amis qui créent un lien significatif tout en savourant un assortiment d'eaux pétillantes alcoolisées White Claw®. Le message publicitaire de 30 secondes présenté aux États-Unis met en vedette un protagoniste charismatique qui s'est donné pour mission de rebâtir des liens sociaux et de libérer ses amis des moments de solitude et d'ennui de la vie en leur lançant une invitation impromptue à se réunir tout en profitant d'une eau pétillante alcoolisé White Claw. La publicité se termine par un groupe d'amis qui partagent des canettes et échangent des histoires, ce qui illustre à quel point il s'agit d'une occasion White Claw pour ceux qui cherchent à rafraîchir leurs liens sociaux et à rehausser les moments de la vie quotidienne.

White Claw s'est associée à son agence mondiale de création, VCCP , pour établir la nouvelle plateforme de marque et a travaillé avec le réalisateur international primé Björn Rühmann pour diriger la publicité de la campagne.

« Lorsque White Claw a été lancé en 2019, elle a révolutionné la catégorie des boissons alcoolisées et est devenu un symbole des nouvelles façons dont les gens se réunissaient. Vous n'aviez pas besoin d'un bar ou d'un endroit, seulement de bonnes personnes, des amis ou des étrangers. Cette socialisation active est beaucoup plus importante que l'utilisation de téléphone en fin de soirée qui absorbe trop facilement notre temps. Heureusement, nous avons tous un ami qui nous fait sortir de notre ornière et qui nous rassemble avec la promesse d'une période de prospérité. C'est à ce moment-là que l'assortiment d'eaux pétillantes alcoolisées de White Claw apparaît », a déclaré Darren Bailes, directeur mondial de la création, VCCP. Cette campagne illustre la valeur des liens sociaux, et de « Grabbing Life By The Claw » dans les moments de tous les jours.

La campagne publicitaire américaine est maintenant diffusée sur plusieurs canaux. D'autres déploiements et activations suivront au cours des prochaines semaines.

Pour en savoir plus, suivez @WhiteClaw sur Instagram ou visitez whiteclaw.com .?

À PROPOS DE WHITE CLAW ?

L'eau pétillante alcoolisée White Claw® est le chef de file dans ce domaine aux États-Unis. Plus importante que toutes les autres marques d'eaux pétillantes alcoolisées combinées, elle est connue pour ses rafraîchissements purs et frais. Les produits White Claw® sont maintenant offerts dans 18 marchés étrangers et occupent une place de premier plan dans toutes les catégories. Visitez? http://www.whiteclaw.com ?et suivez @whiteclaw pour en savoir plus.

S'il vous plaît, buvez de façon responsable. Toutes les marques déposées sont utilisées sous licence par White Claw Seltzer Works, Chicago, Illinois.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2381717/White_Claw_Grab_Life_By_The_Claw.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=XSC9rmqa1TU

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2381719/White_Claw_Logo.jpg

SOURCE White Claw

10 avril 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :