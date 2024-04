Les adultes du Québec ont dépensé près de 18 milliards de $ pour des achats en ligne l'an dernier





QUÉBEC, le 10 avril 2024 /CNW/ - Les adultes du Québec ont dépensé 17,8 milliards de dollars pour des achats en ligne au cours de l'année 2023, selon une enquête NETendances rendue publique aujourd'hui par l'Académie de la transformation numérique (ATN) de l'Université Laval. L'enquête intitulée Le commerce électronique au Québec rapporte qu'il s'agit d'une hausse de 8,8 % par rapport à la valeur des achats effectués en ligne en 2022 et de 43,3 % comparativement aux données de 2019.

Amazon accroît son emprise, les marchands québécois écopent

Amazon a cette année encore augmenté son emprise sur le secteur des achats en ligne. Le site Web et l'application mobile de l'entreprise ont en effet été responsables de plus de la moitié (51 %) de la valeur totale des achats en ligne effectués au Québec en 2023, en hausse de 4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

« Les marchands québécois ont pour leur part connu une mauvaise année 2023, explique le porte-parole des enquêtes NETendances, Bruno Guglielminetti. La valeur des achats effectués sur leurs sites Web et applications mobiles a représenté 15 % du montant total des achats en ligne l'année dernière, soit une chute de 11 points de pourcentage par rapport à 2022. » La valeur des achats effectués sur des sites Web et des applications mobiles d'origine étrangère autre qu'Amazon a augmenté de 6 points de pourcentage au cours de la même période, alors que la valeur des achats effectués sur des applications ou des sites Web canadiens est demeurée stable.

Baisse des achats et des ventes en ligne de produits usagés ou de seconde main

L'achat et la vente en ligne de produits usagés ou de seconde main ont connu une perte d'intérêt en 2023. Quelque 44 % des Québécoises et Québécois cyberconsommateurs ont acheté en ligne des produits usagés ou de seconde main l'an dernier comparativement à 56 % en 2022, soit une baisse de 12 points de pourcentage. Toujours en 2023, 43 % des adeptes de la cyberconsommation ont vendu sur Internet des produits usagés ou de seconde main alors qu'ils avaient été 49 % à l'avoir fait en 2022 (-6 points de pourcentage). Les jeunes adultes de 18 à 24 ans constituent le sous-groupe le plus actif en matière d'achat (72 %) et de vente (65 %) de produits usagés ou de seconde main, suivis des 35-44 ans (62 % et 55 % respectivement) et des 25-34 ans (54 % et 48 % respectivement). La plateforme Marketplace de Facebook est de loin la plus populaire pour effectuer des transactions en ligne de produits usagés ou de seconde main (73 %), suivie de Kijiji (33 %) et de eBay (11 %).

Les réseaux sociaux comme outil d'information

Plus du tiers (34 %) des cyberconsommateurs et cyberconsommatrices du Québec ont utilisé les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram pour obtenir des renseignements ou des recommandations sur des produits avant d'en faire l'achat en ligne ou en magasin. Les adeptes de la cyberconsommation les plus susceptibles d'utiliser les réseaux sociaux en tant qu'outil d'information appartiennent au sous-groupe des 18-24 ans (61 %), suivi du sous-groupe des 35-44 ans (52 %), des 25-34 ans (46 %), des diplômés universitaires (40 %) et des femmes (38 %).

Des préoccupations concernant la sécurité des données

Une forte proportion des cyberconsommateurs et cyberconsommatrices manifeste des préoccupations concernant différents aspects de la sécurité des transactions effectuées en ligne. Quelque 70 % de ces personnes affirment être très ou assez préoccupées par la protection de leurs données de transactions tels leurs numéros de cartes de crédit, 69 % sont très ou assez préoccupées par la protection de leurs données personnelles ou par la réutilisation de ces données sans leur permission et 63 % se disent très ou assez préoccupées par le vol d'identité. Les femmes sont sensiblement plus nombreuses à partager chacune de ces préoccupations.

Consultez les résultats détaillés et les infographies de l'enquête :

https://www.atn.ulaval.ca/netendances.

Abonnez-vous à notre infolettre et recevez nos enquêtes mensuelles directement par courriel : https://atnulaval.link/w4b.

À propos de NETendances 2023

L'enquête NETendances dresse depuis plus de 20 ans un portrait intégré et actualisé des grandes tendances en matière d'utilisation du Web et du numérique au Québec. NETendances 2023 est réalisé grâce au soutien financier du Mouvement des caisses Desjardins, d'Hydro-Québec et du gouvernement du Québec ainsi qu'avec la collaboration de BIP Recherche.

À propos de l'Académie de la transformation numérique (ATN)

L'Académie de la transformation numérique (ATN) a été créée dans le but de répondre aux besoins des ministères, des organisations publiques et des municipalités en matière de transformation numérique. Née d'un partenariat entre l'Université Laval et le gouvernement du Québec, l'ATN permet à ces organisations d'assumer un véritable rôle de leader du numérique et de soutenir leurs employés dans l'acquisition de connaissances et le développement de compétences et de savoir-être pour relever les défis de cette grande transformation. Par son adéquation unique entre l'emploi, la recherche et la formation, l'ATN positionne l'humain au coeur de sa démarche et est engagée dans le développement d'une culture durable du numérique et en exerçant un rôle de premier plan dans l'évolution des talents et, plus globalement, de la société.

SOURCE Université Laval

10 avril 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :