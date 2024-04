L'artiste nominée aux GRAMMY Camila Cabello fait ses débuts en tant que nouveau visage mondial du rhum BACARDÍ®





La marque de rhum emblématique s'est associée à la mégastar cubano-américaine pour une nouvelle campagne estivale, mettant en vedette la musique de son nouvel album très attendu

HAMILTON, Bermudes, 10 avril 2024 /PRNewswire/ -- BACARDÍ Rum annonce que la superstar pop Camila Cabello sera le nouveau visage de la marque, donnant le coup d'envoi à un partenariat pluriannuel dans le cadre de la plateforme mondiale Do What Moves You de BACARDÍ. Pour sa toute première collaboration avec des spiritueux, l'artiste aux multiples facettes est la star d'un spot de campagne sensationnel avec sa nouvelle chanson « I LUV IT », désormais disponible sur toutes les principales plateformes de streaming. Il s'agit du premier extrait de son très attendu quatrième album qui arrive cet été, C, XOXO.

« Je suis très heureuse de m'associer à BACARDÍ. J'ai toujours considéré BACARDÍ comme la marque de rhum par excellence, a déclaré Camila Cabello. Pour moi, BACARDÍ est synonyme de l'esprit des Caraïbes et, bien sûr, de bons cocktails et d'une grande fête. La campagne sur laquelle nous avons travaillé ne ressemble à aucun de mes projets précédents. J'ai hâte que les fans le découvrent. »

La campagne BACARDÍ est une célébration de l'esprit dynamique de la nouvelle musique de Cabello et de la passion de longue date de la marque pour rassembler la communauté par le mouvement et l'expression de soi. La création a été confiée au réalisateur Nicolás Méndez, co-fondateur de CANADA et réalisateur attitré de hitmakers internationaux, notamment Rosalia, Travis Scott et Tame Impala. Sa vision cinématographique et irrévérencieuse, développée en partenariat avec BBDO New York, met en scène la pop-star qui danse au rythme de son nouveau morceau envoûtant. Les ondes sonores de la chanson commencent à se propager de la radio à la rue et finissent par culminer dans une fête de quartier joyeuse et communautaire avec des cocktails BACARDÍ. La chorégraphie a été créée par Marine Brutti, Jonathan Debrouwer et Arthur Hare de (LA)HORDE , tandis que les nouveaux looks audacieux de Cabello ont été créés en collaboration avec le styliste des célébrités Jared Ellner , la maquilleuse Ash K Holm , le visagiste Dimitris Giannetos et le nail artiste Tom Bachick .

La campagne célèbre le nouveau son et le nouveau style de Cabello qui se différencient de ce que les fans ont vu auparavant. Au-delà de la nouvelle création, BACARD? continuera à soutenir la star lors de la sortie de son nouvel album avec une série d'événements et de performances à venir à travers le monde, présentant tout le cocktail « I LUV IT ». Co-créée par Cabello elle-même, la boisson est une délicieuse variante d'un punch au rhum classique, associant BACARDÍ Carta Blanca à certains de ses ingrédients préférés, notamment le fruit de la passion, le citron vert, l'eau de coco et Saint-Germain.

« L'équipe de BACARDÍ est ravie de s'associer à l'une des plus grandes stars d'aujourd'hui pour notre nouvelle campagne, a déclaré Roberto Ramirez Laverde, directeur général mondial du rhum BACARDÍ. Notre héritage commun des Caraïbes et notre amour de la musique sont les moteurs de cette collaboration mondiale aux multiples facettes. L'énergie électrisante de Camila Cabello correspond parfaitement à l'ADN de notre marque, qui a toujours défendu l'individualité et le fait de faire ce qui vous motive. Cette campagne n'est qu'un début, nous sommes impatients que le monde entier voie comment elle incarne l'esprit de BACARDÍ. »

La campagne sera diffusée à l'échelle mondiale et sera reprise par diverses plateformes sociales vidéo et en ligne, avec un soutien supplémentaire via des affiches publicitaires extérieures et des images fixes. C, XOXO sortira sur les plateformes de streaming mondiales cet été. La recette complète du cocktail « I LUV IT » de Cabello se trouve ci-dessous. Assurez-vous de suivre @Bacardi_UK et @Camilla_Cabello sur Instagram pour rester au courant des dernières nouvelles passionnantes de la campagne, ou visitez www.BACARDI.com .

Recette du cocktail « I LUV IT »

60 ml de rhum BACARDÍ Carta Blanca

15 ml de liqueur Saint-Germain

15 ml de nectar de fruit de la passion

15 ml de citron vert (jus d'un demi-citron vert environ)

30 ml d'eau de coco

Rondelle de citron vert et flocons de noix de coco grillés en guise de garniture

Instructions : Incorporer tous les ingrédients dans un verre rempli de glaçons. Remuer rapidement pour mélanger. Garnir d'une rondelle de citron vert et de flocons de noix de coco grillés.

À propos du rhum BACARDÍ® ? Le rhum le plus primé au monde

En 1862, dans la ville de Santiago de Cuba, le fondateur Don Facundo Bacardi Massó a révolutionné l'industrie des spiritueux en créant un rhum léger au goût particulièrement doux, le BACARDÍ. Le goût unique du rhum BACARDÍ a inspiré les pionniers du cocktail à inventer certaines des recettes les plus célèbres du monde, y compris le Mojito BACARDÍ, le Daiquiri BACARDÍ, le Cuba Libre BACARDÍ, la Piña Colada BACARDÍ et le Presidente BACARDÍ. Le rhum BACARDÍ est le spiritueux le plus récompensé au monde, avec plus de 800 prix décernés pour sa qualité, son goût et son innovation. Aujourd'hui, le rhum BACARDÍ est principalement fabriqué à Porto Rico où il est élaboré de manière à ce que le goût reste le même aujourd'hui qu'à l'époque où il a été mélangé pour la première fois en 1862. www.bacardi.com

La marque BACARDÍ fait partie du portefeuille de Bacardi Limited, dont le siège est situé à Hamilton, aux Bermudes. Bacardi Limited désigne le groupe de sociétés Bacardi, qui inclut Bacardi International Limited.

VIVEZ AVEC PASSION. BUVEZ AVEC MODÉRATION.

©2024. BACARDI ET THE BAT DEVICE SONT DES MARQUES DÉPOSÉES.

