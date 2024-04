Cognizant s'associe à Shopify et Google Cloud pour transformer le commerce de détail





L'alliance combine la force de la plateforme de commerce de premier plan de Shopify avec l'infrastructure d'IA de premier plan de Google Cloud et la livraison par les experts en technologies de vente au détail de Cognizant

TEANECK, New Jersey, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Cognizant a annoncé avoir conclu une alliance stratégique avec Shopify et Google Cloud afin de favoriser la transformation numérique et la modernisation de la plateforme pour les détaillants et les marques à l'échelle mondiale. Cette alliance vise à réunir la puissance de la plateforme de commerce de premier plan de Shopify, l'infrastructure cloud de base de Google Cloud et la prestation aux clients des spécialistes de Cognizant en matière de conseils sur l'industrie du commerce de détail et de mise en oeuvre de la technologie.

La force motrice de cette alliance est la nécessité pour les détaillants de se moderniser et de mettre en oeuvre de nouvelles technologies pour fournir aux clients des recommandations en temps réel, une assistance à l'achat et des offres personnalisées. Cette offre combinée vise à moderniser les détaillants en libérant la valeur commerciale de technologies telles que l'IA générative.

L'offre conjointe aidera les détaillants d'entreprise à relever les défis liés à la personnalisation de l'expérience client, à l'expansion de leurs opérations à l'échelle mondiale et à la modernisation de leurs plateformes de commerce. En utilisant le système d'exploitation commercial de Shopify, construit sur Google Cloud, ainsi que la gamme étendue d'offres de Google Cloud, les marques disposeront de la technologie de base nécessaire à Cognizant pour exécuter une transformation numérique impactante et fournir des avantages dans un éventail de scénarios de vente au détail.

« Nous sommes ravis de nous associer à Shopify et à Google Cloud pour transformer l'expérience commerciale des entreprises de vente au détail en offrant la possibilité d'accéder à une plateforme alimentée par l'IA générative, à la technologie et à la modernisation du cloud en un seul endroit », a déclaré Sushant Warikoo, vice-président principal et responsable de l'unité commerciale de vente au détail de Cognizant. « Notre objectif est de libérer un ensemble de capacités commerciales pour les entreprises de vente au détail de toutes tailles et faire face aux futures tendances ciblées importantes pour les détaillants et les clients, y compris les parcours clients transparents et hyper personnalisés, les assistants d'achat IA personnels, la réduction de la fraude, la durabilité et plus encore. »

« Shopify et Google Cloud entretiennent une relation de longue date et bien établie. Ensemble, nous sommes spécialisés dans la mise sur le marché de solutions de commerce de pointe qui aident les entreprises à se moderniser, à évoluer et à innover à grande vitesse », a déclaré Ritu Khanna, vice-présidente chargée des partenariats chez Shopify. « Maintenant, avec Cognizant comme partenaire de prestation, nous pouvons débloquer la transformation dont les entreprises ont besoin pour stimuler la croissance. »

« Les attentes des consommateurs évoluent plus rapidement à mesure que l'IA générative fait évoluer la nature des expériences numériques, a déclaré Carrie Tharp, vice-présidente des industries stratégique chez, Google Cloud. « Cette nouvelle offre peut aider les détaillants à moderniser plus rapidement et plus facilement leur expérience de commerce électronique sur la première plateforme de commerce de détail au monde grâce aux dernières innovations numériques et à l'IA ».

Pour en savoir plus sur les offres du secteur de la vente au détail de Cognizant, veuillez consulter ici , Shopify, consulter ici et Google Cloud, consulter ici .

À propos de Cognizant

Cognizant (Nasdaq: CTSH) conçoit des entreprises modernes. Nous aidons nos clients à moderniser la technologie, à réinventer les processus et à transformer les expériences afin qu'ils puissent garder une longueur d'avance dans notre monde en rapide évolution. Ensemble, nous améliorons le quotidien. Découvrez comment sur www.cognizant.com ou en suivant @cognizant.

