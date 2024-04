itel étend la garantie des produits de téléphonie fonctionnelle à 24 mois, établissant de nouvelles références de service de marque sur les marchés SSA





itel, un chef de file des produits intelligents, annonce une importante amélioration de sa politique après-vente : une extension de garantie pour ses téléphones fonctionnels sur les marchés SSA, passant des 12 mois standard à 24 mois. Cette mise à niveau permet non seulement à la société de se démarquer de ses concurrents, mais témoigne également de son dévouement inébranlable à fournir des services et un soutien éprouvés à ses clients dans toute la région.

Créé en 2008, itel a des racines profondes sur les marchés SSA depuis plus de 15 ans. Tout au long de son histoire, la société a toujours cherché à renforcer la qualité de ses produits et à établir des relations pérennes avec ses consommateurs. La gamme de téléphones proposée par itel incarne non seulement l'abordabilité, mais aussi la praticité, répondant aux différents besoins des utilisateurs sur les marchés de niveaux 3 et 4 à travers la région SSA. itel continue de prioriser la qualité des produits, en veillant à ce que ses appareils soient résistants aux gouttes et à l'eau. Ce dévouement a valu à itel les titres prestigieux de n°1 mondial des téléphones fonctionnels et de n°1 des téléphones fonctionnels sur les marchés SSA pendant cinq années consécutives, une performance inégalée.

Cette mise à niveau place non seulement itel en tant que marque mondiale des produits intelligents, mais souligne également son engagement inébranlable à donner la priorité à la satisfaction des consommateurs et à valoriser la fidélité à long terme parmi ses utilisateurs. En fournissant sans relâche des produits et des services fiables et abordables dans les marchés émergents, la société continue de redéfinir les références du secteur avec de nouvelles normes d'excellence.

Comme toujours, itel reste engagé en faveur de la transparence et veille à ce que les consommateurs soient pleinement informés. Comme les politiques de service après-vente varient selon le pays et le produit, les consommateurs sont invités à se référer aux politiques locales pour obtenir des informations détaillées. Pour des renseignements complémentaires ou pour en savoir plus sur le portefeuille de produits innovants d'itel, rendez-vous sur www.itel-life.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 17:25

