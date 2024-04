Interactive Venture Partners annonce le lancement de son premier fonds, Interactive Venture Partners Fund LP





Interactive Venture Partners annonce la création et le lancement de son fonds inaugural. Avec un engagement en capital initial de 50 millions EUR, Interactive Venture Partners Fund LP est soutenu par le family office de Thomas Peterffy, fondateur et président du conseil d'Interactive Brokers Group, Inc. Interactive Venture Partners fournit du capital aux innovateurs, aux entrepreneurs et aux fondateurs de startups en Europe de l'Est centrale et soutient ces entreprises dans leur croissance. Interactive Venture Partners investit dans des entreprises en phase de démarrage dans toutes les industries, en mettant l'accent sur des produits et services technologiques de pointe, et avec des équipes basées principalement en Europe de l'Est centrale.

Thomas Peterffy, fondateur et président du conseil d'Interactive Brokers Group, Inc., déclare : « Mon expérience est que le succès ne peut être atteint qu'avec une forte ambition, une passion authentique et une exécution concrète et professionnelle. Interactive Venture Partners vise à booster nos entrepreneurs et leurs startups grâce à du capital, du mentorat et du réseautage afin qu'ils puissent réussir. Nous en ressortons grandis en tant qu'investisseurs et, ce faisant, nous contribuons à bâtir un écosystème de startups plus fort. »

Avec une société de gestion de fonds basée aux États-Unis, complétée par une équipe basée à Budapest, Interactive Venture Partners offre une compréhension approfondie des marchés mondiaux et des décennies d'expérience dans un large éventail de secteurs. Nous avons une expérience spécifique en tant qu'investisseurs d'Europe de l'Est centrale aidant les entrepreneurs locaux à exceller et à accéder à plus de marchés, ressources et expertise. En plus des engagements en capital, les fondateurs qui travaillent avec Interactive Venture Partners peuvent bénéficier d'une culture d'innovation s'appuyant sur la vision et la mentalité entrepreneuriale de Thomas Peterffy.

Laszlo Czirjak, managing partner, Interactive Venture Partners, ajoute : « Nous offrons aux entrepreneurs des investissements de style family office américain avec des termes favorables aux fondateurs, un mentorat, une vision à long terme, une prise de décision rapide, une vaste capacité financière pour le financement de suivi (le cas échéant), ainsi qu'un réseau international. »

Interactive Venture Partners annoncera prochainement ses premiers investissements.

À propos d'Interactive Venture Partners :

Interactive Venture Partners fournit du capital aux innovateurs, aux entrepreneurs et aux fondateurs de startups en Europe de l'Est centrale. Avec des investissements en phase précoce dans des entreprises de tous les secteurs, préférant une différenciation basée sur la technologie, Interactive Venture Partners soutient les startups qui cherchent à se développer en accédant à des marchés plus vastes et à un réseau plus large. Interactive Venture Partners est une filiale d'Interactive Brokers Group, et son fonds géré est soutenu par le family office Thomas Peterffy.

9 avril 2024 à 17:20

