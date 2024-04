La Banque Scotia annonce l'élection des administrateurs





TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - La Banque Scotia a annoncé que les candidats présentés dans la circulaire de sollicitation de procurations datée du 7 février 2024 ont été élus à titre d'administrateurs de la Banque. Les résultats du scrutin réalisé dans le cadre de l'élection des administrateurs à l'assemblée annuelle des actionnaires tenue le 9 avril 2024 sont détaillés ci-après.

Élection des administrateurs

Chacun des 14 candidats proposés par la direction a été élu administrateur de la Banque :

Candidat Votes pour % de votes pour Abstentions de vote % d'abstentions Nora A. Aufreiter 511 248 772 95,47 % 24 285 675 4,53 % Guillermo E. Babatz 522 561 674 97,58 % 12 972 774 2,42 % Scott B. Bonham 517 463 986 96,63 % 18 070 461 3,37 % Daniel (Don) H. Callahan 518 369 055 96,79 % 17 165 392 3,21 % W. Dave Dowrich 524 253 539 97,89 % 11 280 910 2,11 % Michael B. Medline 532 980 861 99,52 % 2 553 587 0,48 % Lynn K. Patterson 523 437 271 97,74 % 12 097 177 2,26 % Michael D. Penner 517 663 676 96,66 % 17 870 771 3,34 % Una M. Power 521 969 123 97,47 % 13 565 325 2,53 % Aaron W. Regent 512 275 698 95,66 % 23 258 749 4,34 % Calin Rovinescu 516 115 230 96,37 % 19 419 218 3,63 % Sandra J. Stuart 510 882 081 95,40 % 24 652 367 4,60 % L. Scott Thomson 523 851 975 97,82 % 11 682 473 2,18 % Benita M. Warmbold 509 539 402 95,15 % 25 995 046 4,85 %

Le résultat final du vote portant sur l'ensemble des questions abordées le 9 avril 2024 dans le cadre de l'assemblée annuelle des actionnaires sera bientôt publié sur www.banquescotia.com , et déposé auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

À propos de la Banque Scotia

9 avril 2024 à 16:32

