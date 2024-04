GACA : LES LEADERS MONDIAUX DE L'AVIATION ABORDERONT LES DÉFIS ET LES OPPORTUNITÉS DE L'AVIATION LORS DU FORUM DE L'AVIATION DE DEMAIN QUI SE TIENDRA À RIYAD, DU 20 AU 22 MAI





Plus de 5 000 experts et dirigeants de l'aviation de plus de 100 pays y participeront, y compris l'OACI, l'IATA, l'ACI, tous les principaux fabricants mondiaux, les compagnies aériennes et les aéroports.

FAF24 proposera un plan pour résoudre le plus grand défi de l'aviation, et présentera des prix récompensant les réalisations et les innovations dans l'aviation mondiale.

RIYAD, Royaume d'Arabie saoudite, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le Future Aviation Forum (FAF) revient à Riyad du 20 au 22 mai 2024, réunissant 5 000 experts et dirigeants de l'aviation de plus de 100 pays, y compris des ministres, des régulateurs, des fabricants, des compagnies aériennes et des aéroports. Le Forum trouvera des solutions aux principaux défis des secteurs, en invitant les participants à voter en personne sur ce qu'ils considèrent comme le plus grand défi de l'aviation, et les résultats seront annoncés le dernier jour.



Le Forum, qui a vu la signature de plus de 50 accords et de 2,7 milliards de dollars de transactions au cours de l'édition 2022, présentera des annonces commerciales d'importance mondiale, notamment des commandes d'équipement, des annonces de connectivité et des partenariats avec des fournisseurs. et des cérémonies de remise de prix soulignant les réalisations et l'innovation dans le domaine de l'aviation.

Organisé par l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA) d'Arabie saoudite sous le patronage du gardien des deux mosquées saintes King Salman, le Forum se concentrera sur le thème « Améliorer la connectivité mondiale ».

Son Excellence le président de la GACA, Abdulaziz-Al Duailej, a déclaré :

« Le Future Aviation Forum 2024 rassemblera une fois de plus les leaders mondiaux de l'aviation pour résoudre les plus grands défis de l'aviation, notamment les problèmes de chaîne d'approvisionnement de fabrication, les contraintes de capacité et le développement du capital humain dans le monde entier. L'Arabie saoudite s'engage à fournir un leadership mondial sur ces questions.

Le Forum présentera également les possibilités d'investissement, de croissance et d'innovation sans précédent qui sont créées dans tout le royaume à l'appui de Vision 2030, pour les investisseurs, les fournisseurs et les opérateurs. »

FAF24 lance une semaine monumentale pour les régulateurs de l'aviation et d'autres leaders, où le Royaume sera également l'hôte de l'assemblée générale annuelle du Conseil international de l'aéroport et d'autres événements sectoriels qui verront les dirigeants de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Association du transport aérien international assister au Forum.

Parmi les participants à l'événement figurent déjà tous les principaux fabricants mondiaux, des compagnies aériennes, notamment Riyad Air, Saudia, Flynas et Flyadeal, et des projets Saudi Vision 2030, notamment NEOM, Red Sea Global, des aéroports, dont l'aéroport international King Salman, entre autres.

Le Forum fera également progresser la transformation de la Stratégie saoudienne de l'aviation (SAS) du Royaume en une plaque tournante de l'aviation au Moyen-Orient. La stratégie débloque plus de 100 milliards de dollars d'investissements pour stimuler l'immense croissance du secteur, le nombre de passagers augmentant de 26 % en 2023 pour atteindre 112 millions et le nombre de vols augmentant de 16 %, passant de 700 000 à près de 815 000.

Pour vous inscrire : https://registration.futureaviationforum.com/en/join/public-delegate

À propos du Future Aviation Forum :

Le Future Aviation Forum 2024 organisé par la GACA réunira plus de 5 000 experts et dirigeants de l'aviation de plus de 100 pays, y compris des dirigeants de transporteurs internationaux, tous les principaux fabricants mondiaux, des dirigeants d'aéroports, des dirigeants de l'industrie et des organismes de réglementation pour façonner l'avenir du transport aérien international et de la gestion du fret. Le Forum sera un point de rencontre mondial pour trouver des solutions aux problèmes les plus urgents de l'aviation, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la planification du capital humain, la croissance des capacités, l'expérience client, la durabilité et la sécurité.

Le Future Aviation Forum se tiendra à Riyad, en Arabie saoudite, du 20 au 22 mai 2024.

Site Web - https://futureaviationforum.com

À propos de la stratégie de l'aviation saoudienne et de l'autorité générale de l'aviation civile (GACA) :

La stratégie d'aviation saoudienne transforme l'ensemble de l'écosystème de l'aviation saoudienne pour devenir le premier secteur de l'aviation au Moyen-Orient d'ici 2030, grâce à la Vision 2030 et conformément à la stratégie nationale de transport et de logistique du Royaume.

La stratégie débloque 100 milliards de dollars américains d'investissements privés et gouvernementaux dans les aéroports, les compagnies aériennes et les services de soutien à l'aviation du Royaume. La stratégie permettra d'étendre la connectivité de l'Arabie saoudite, de tripler le trafic passager annuel, d'établir deux plaques tournantes mondiales de liaison longue distance et d'accroître la capacité de fret aérien.

La stratégie de l'aviation saoudienne est dirigée par l'organisme de réglementation de l'aviation du Royaume, l'Autorité générale de l'aviation civile (GACA). La mission réglementaire de la GACA est de développer l'industrie du transport aérien conformément aux dernières normes internationales, de renforcer la position du Royaume en tant qu'acteur d'influence mondiale dans l'aviation civile, et d'appliquer les règles pertinentes, des règlements et des procédures pour assurer la sécurité et la sûreté du transport aérien et la durabilité.

9 avril 2024 à 14:26

