La journée d'ouverture officielle de Real Madrid World est aujourd'hui





DUBAÏ, Émirats arabes unis, 9 avril 2024 /PRNewswire/ -- Dubaï Parkstm and Resorts et Real Madrid C.F. ont annoncé aujourd'hui, 9 avril 2024, l'ouverture de Real Madrid World (RMW), le tout premier parc à thème Real Madrid à célébrer le football et le basket-ball sur la Real Madrid Way.

Le parc thématique Dubaï Parkstm and Resorts, la plus grande destination de parc thématique du Moyen-Orient, accueillera plus de 40 expériences et attractions originales sur le thème de Real Madrid qui offrent aux invités la possibilité de se sentir plus proches de leurs héros du football. Qu'il s'agisse de visiter les vestiaires des joueurs ou d'explorer le sanctuaire secret qui protège les trophées gagnants du club, d'attractions palpitantes, de spectacles de divertissement, de la première montagne russe en bois de la région et de la plus grande promenade d'amusement au monde, les invités sont dans une aventure inoubliable.

Les fans exploreront une collection de magasins et de marchandises officiels de Real Madrid, personnaliseront les chemises et d'autres articles de collection du club, et profiteront de nombreux restaurants offrant des gâteries savoureuses aux saveurs espagnoles.

Fernando Eiroa, PDG de Dubai Holding Entertainment, a déclaré : « Dubai Parkstm and Resorts est la première destination de parc thématique dans le monde à annoncer un partenariat majeur avec Real Madrid. Le premier et seul parc à thème Real Madrid au monde célèbre l'amour du monde pour le sport et les parcs thématiques, présentant une aventure unique qui n'a jamais été faite auparavant. Real Madrid World présentera l'esprit gagnant de Real Madrid, incarnant la passion profonde qui donne vie au club. »

Plus de 40 nouvelles attractions thématiques, expériences et possibilités d'engagement des fans attendent les invités, dont les suivantes :

HALA MADRID COASTER est la première montagne russe en bois de la région qui incarne les émotions du voyage de Real Madrid.

est la première montagne russe en bois de la région qui incarne les émotions du voyage de Real Madrid. STARS FLYER , à 460 pieds, est le plus grand manège au monde.

, à 460 pieds, est le plus grand manège au monde. WHITE HEARTS est une exposition itinérante qui célèbre le passé, le présent et l'avenir du club.

est une exposition itinérante qui célèbre le passé, le présent et l'avenir du club. BERNABÉU EXPERIENCE est une interprétation théâtrale qui donne accès au vestiaire, au centre du pitch et à un sanctuaire secret protégeant les 14 coupes européennes de football et les 11 coupes européennes de basket-ball.

est une interprétation théâtrale qui donne accès au vestiaire, au centre du pitch et à un sanctuaire secret protégeant les 14 coupes européennes de football et les 11 coupes européennes de basket-ball. THE WAVE - LA OLA est une montagne russe familiale palpitante qui transportera les invités vers les sièges sacrés d'un stade.

est une montagne russe familiale palpitante qui transportera les invités vers les sièges sacrés d'un stade. LA FÁBRICA TRAINING PITCH est un terrain de jeu avec des ballons de football et des équipements de mini-entraînement pour que les enfants puissent pratiquer leurs meilleurs tirs.

est un terrain de jeu avec des ballons de football et des équipements de mini-entraînement pour que les enfants puissent pratiquer leurs meilleurs tirs. SPECTACLES DIVERTISSANTS comprenant plus de 15 ensembles quotidiens, allant de spectacles de rue interactifs de football acrobatique à des spectacles complets.

Le One Day Pass commence à partir de l'AED 295 en ligne à l'adresse www.dubaiparksandresorts.com/realmadridworld ou à l'entrée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2382590/Real_Madrid_World_Image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2382591/Real_Madrid_World_Image_2.jpg

9 avril 2024 à 14:01

Communiqué envoyé leet diffusé par :