Protection du béluga - 2,5 M$ attribués à l'Université du Québec en Outaouais pour la poursuite de son Programme scientifique béluga-bruit





QUÉBEC, le 9 avril 2024 /CNW/ - Le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, annonce aujourd'hui l'attribution d'une somme de 2,5 M$ sur cinq ans à l'Université du Québec en Outaouais (UQO) pour soutenir la phase II de son Programme scientifique béluga-bruit. Ce programme porte sur la modélisation du trafic maritime et des déplacements des mammifères marins dans l'estuaire du Saint-Laurent et le fjord du Saguenay.

S'appuyant sur les expertises développées et les résultats générés lors de la phase I du programme, cette deuxième phase vise trois objectifs principaux :

Poursuivre le développement du simulateur des interactions entre bateaux et baleines pour estimer la part du bruit reçu par les bélugas;

Préciser les impacts des différents segments de la navigation sur ces animaux;

Soutenir scientifiquement les initiatives concrètes visant à réduire le bruit sous-marin dans l'estuaire du Saint-Laurent et le fjord du Saguenay, ce qui profite à l'ensemble des mammifères marins de ces milieux.

Rappelons qu'en 2000, le béluga de l'estuaire du Saint-Laurent était classé parmi les espèces menacées en vertu de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Sa population, estimée à 1?850 individus en 2022, utilise une variété de sons pour réaliser ses activités vitales. Les perturbations sonores d'origine humaine peuvent altérer son habitat. Le Symposium béluga 2023 a confirmé une baisse du taux de survie des nouveau-nés et une augmentation de la mortalité des femelles gestantes, potentiellement liées aux activités humaines.

Cet investissement s'ajoute à un ensemble d'initiatives du gouvernement du Québec visant la conservation de la population de bélugas, telles que la cogestion du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent et son agrandissement proposé.

Citation :

«?La recherche scientifique joue un rôle essentiel dans la préservation des espèces menacées ou vulnérables en améliorant notre compréhension des relations entre les espèces et leur environnement. Je me réjouis des investissements annoncés aujourd'hui, qui permettront de soutenir l'implication de l'Université du Québec en Outaouais et de son équipe de chercheurs pour la protection de la population de bélugas au Québec.?»

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

Faits saillants :

Le projet, chapeauté par l'Université du Québec en Outaouais (UQO), repose sur des partenariats scientifiques établis, notamment, avec plusieurs ministères du gouvernement fédéral et le Groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Le programme sera supervisé par le D r Clément Chion, responsable du programme scientifique à l'UQO.

Clément Chion, responsable du programme scientifique à l'UQO. La phase I du programme a notamment permis l'établissement d'un nouveau laboratoire de recherche unique au Canada , soit le Laboratoire interdisciplinaire de simulation socio-écologique (LISSÉ), dirigé par M. Clément Chion, maintenant professeur régulier à l'UQO. Elle a également permis l'acquisition d'équipements scientifiques de pointe, comme un supercalculateur et de l'équipement hydroacoustique, en plus de consolider le maillage partenarial des acteurs du domaine maritime au Québec.

Liens connexes :

9 avril 2024 à 13:01

