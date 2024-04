Innophos met à niveau son site de production de phosphates de calcium de qualité CE





Innophos, un chef de file de l'industrie alimentaire et des ingrédients nutritionnels, a le plaisir d'annoncer une importante mise à niveau de son site de production de phosphates de calcium de qualité CE (Commission européenne). Cet investissement en capital est une initiative stratégique visant à répondre à la demande croissante sur les marchés européens des produits et des compléments alimentaires.

Cet investissement dans le site de production d'Innophos à Chicago Heights, dans l'Illinois, se traduira par une plus grande flexibilité de fabrication et renforcera la capacité de l'entreprise à fournir des phosphates de calcium de qualité CE, reconnus de longue date pour leur pureté, leur régularité et leur conformité aux normes réglementaires européennes strictes.

Migue DeJong, directeur commercial, déclare : « Cet investissement reflète notre engagement à fournir à nos clients européens des produits et des services de premier plan. Nous reconnaissons le besoin croissant pour des phosphates de calcium de haute qualité dans l'industrie de l'alimentation, de la santé et du bien-être, et nous sommes prêts à répondre à cette demande grâce à nos capacités de production renforcées. »

Les phosphates de calcium sont des ingrédients essentiels dans les compléments nutritionnels, les produits alimentaires et les boissons, les aliments et les préparations pour bébés contribuant à la santé des os et au bien-être général. Les phosphates de calcium de qualité CE d'Innophos sont spécialement conçus pour se mélanger parfaitement à diverses formulations, offrant une excellente biodisponibilité et stabilité.

À propos d'Innophos

Innophos est un chef de file mondial de la production de solutions spécialisées de phosphate et minérales desservant les marchés de l'alimentation, des boissons, de la nutrition et industriels. Tirant parti de notre expertise en science et technologie du phosphate, nous travaillons au côté de nos clients pour innover et fournir des produits inégalés en termes de qualité et de performance. Basé à Cranbury, dans le New Jersey, Innophos dispose d'une présence manufacturière intégrée aux États-Unis, au Canada, au Mexique et en Chine. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.innophos.com.

9 avril 2024 à 12:40

