Wawanesa Assurance annonce les bénéficiaires de ses subventions pour la prévention des feux incontrôlés





WINNIPEG, Manitoba, 09 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa (Wawanesa) a annoncé aujourd'hui les 12 projets sélectionnés dans le cadre de la deuxième année de son Programme de subventions pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés, qui a été élaboré en partenariat avec Intelli-feuMC Canada et l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC). Dans le cadre de ce programme de subventions, Wawanesa accordera 150 000 $ aux communautés cette année.



« L'appui de la prévention des feux incontrôlés dans les communautés est un des moyens importants pour bâtir un avenir plus sécuritaire et plus durable pour nos communautés », a déclaré Anna McCrindell, vice-présidente principale et chef de l'exploitation ? Est, Wawanesa. « La saison des feux incontrôlés de l'été dernier a été la pire jamais enregistrée au Canada, et la nécessité d'aider les communautés à se préparer se fait sentir plus que jamais. C'est un honneur pour Wawanesa de soutenir les efforts de ces communautés, et nous nous réjouissons de continuer à aider les Canadiens à réduire les risques de feux incontrôlés. »

Cette année, des communautés de partout au Canada ont reçu des subventions, y compris des communautés autochtones, des municipalités rurales, des villes, des associations de résidents et des services d'incendie locaux. Les subventions serviront à soutenir un large éventail d'activités de prévention des feux incontrôlés, notamment la création de zones tampons pour les feux incontrôlés autour des habitations, des trousses d'urgence pour la maison, des programmes de sensibilisation du public, des plans communautaires de protection contre les feux incontrôlés, et plus encore. Pour voir la liste complète des bénéficiaires et de leurs projets, veuillez consulter le site Web consacré à la prévention des feux incontrôlés ici.

« Les initiatives comme les subventions de Wawanesa pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés sont des mécanismes importants pour amener les programmes Intelli-feuMC à la population », a affirmé Chuck Pedersen, chef des pompiers du canton de Douro-Dummer, en Ontario. « Nous sommes très heureux que notre projet ait été sélectionné et nous sommes convaincus qu'il suscitera des discussions et des actions au sein de notre communauté en vue de réduire les feux incontrôlés et d'atténuer les pertes matérielles potentielles causées par des feux incontrôlés. »

« Le Programme de subventions pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés contribue à la résilience des communautés et donne aux résidents les moyens d'agir pour atténuer les risques de feux incontrôlés », a déclaré Lisa Walker, directrice, Résilience et partenariats, Centre interservices des feux de forêt du Canada. Le programme Intelli-feuMC Canada est destiné à soutenir ce type d'effort de collaboration visant à bâtir des communautés fortes et résilientes partout au pays. »

L'Institut de prévention des sinistres catastrophiques est très heureux d'avoir été invité une fois de plus à collaborer avec Wawanesa dans le cadre de cette importante initiative.

« En 2023, des communautés d'un bout à l'autre du pays ont été touchées par un nombre record d'incendies majeurs et de fumée des feux incontrôlés, et ces feux se sont traduits par près d'un milliard de dollars en réclamations d'assurance.

Le Programme de subventions de Wawanesa pour la prévention des feux incontrôlés dans les communautés renforce le message clé selon lequel la multiplication des feux incontrôlés ne doit pas forcément se traduire par une augmentation des pertes pour les communautés. Nous félicitons encore une fois Wawanesa pour son leadership dans ce domaine », a déclaré Paul Kovacs, directeur général de l'IPSC.

À propos de La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa, fondée en 1896, est la plus importante compagnie du genre au Canada, grâce à des revenus annuels de plus de 3,5 milliards de dollars et à un actif de 10 milliards de dollars. Ayant son siège social à Winnipeg, La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa est la société mère de Wawanesa Vie, qui fournit des produits et des services d'assurance vie partout au Canada, et de Western Financial Group, qui assure les particuliers et les entreprises dans tout le pays. Wawanesa est fière de servir plus de 1,7 million de membres au Canada. La Compagnie soutient activement des organisations qui renforcent les communautés, en faisant don de plus de 3,5 millions de dollars par an à des organismes caritatifs, dont plus de 2 millions de dollars par an pour soutenir les personnes en première ligne de la lutte contre le changement climatique. Pour en savoir davantage, consultez le site wawanesa.com.

À propos de l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC)

Chef de file canadien dans le domaine de la recherche sur les catastrophes, l'Institut de prévention des sinistres catastrophiques (IPSC) a été créé par le secteur de l'assurance en 1997 en tant qu'institut indépendant de recherche et de sensibilisation sans but lucratif pour promouvoir la résilience aux catastrophes au Canada. L'IPSC est un centre d'excellence international affilié à l'Université Western. L'IPSC met au point et promeut des solutions pour la sécurité en cas de catastrophe fondées sur des données probantes, qui peuvent être mises en oeuvre par les propriétaires, les entreprises et les gouvernements pour améliorer leur résilience aux catastrophes. Allez à www.iclr.org pour en savoir plus.

À propos d'Intelli-feuMC Canada

Intelli-feuMC Canada a été fondé il y a plus de 20 ans pour répondre aux préoccupations courantes concernant les feux incontrôlés dans les milieux périurbains. Depuis lors, Intelli-feu Canada dirige le développement de ressources et de programmes conçus pour responsabiliser le public et améliorer la résilience des quartiers face aux feux incontrôlés au Canada. Exploité sur la base d'un mandat du Centre interservices des feux de forêt du Canada, Intelli-feu Canada bénéficie du soutien d'organismes fédéraux, provinciaux et territoriaux de gestion des feux de forêt et collabore avec les administrations municipales et le secteur privé. Firesmart, Intelli-feu et les autres marques associées sont des marques de commerce du Centre interservices des feux de forêt du Canada. Pour en savoir plus, allez à intellifeucanada.ca

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Brad Hartle

Gestionnaire, Communications de l'entreprise et Relations avec les médias

La Compagnie mutuelle d'assurance Wawanesa

Téléphone : 1 844 946-6282

[email protected]

9 avril 2024 à 11:35

