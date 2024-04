L'Autorité des marchés financiers déploie sa campagne - Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt





MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (l'« Autorité ») lance aujourd'hui sa vaste campagne de sensibilisation en éducation financière sur le thème Avoir nos intérêts à coeur. L'Autorité souhaite ainsi éveiller la population québécoise à l'importance d'avoir ses intérêts financiers à coeur et au fait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à s'y intéresser.

Dans un contexte économique où les finances des Québécois sont sous pression et où se multiplient les sources d'information, l'Autorité prend les grands moyens pour faciliter l'accès à de l'information financière juste et objective. Avec son ton positif et bienveillant, la campagne multiplateforme appelle à une conscientisation face à l'importance de s'intéresser à ses finances personnelles.

« Il est important de souligner que cette campagne s'inscrit dans une démarche stratégique axée sur le long terme », a déclaré Kim Lachapelle, surintendante à l'assistance aux clientèles et à l'éducation financière. « Nous allons débuter en tentant d'amener la population à observer et saisir l'ampleur de cet enjeu d'éducation financière. Puis, ultimement, notre ambition est de voir s'installer de nouveaux comportements et réflexes financiers, ancrés dans une culture de saine gestion des finances personnelles. »

L'Autorité incarne ainsi le volet de sa mission qui consiste à prêter assistance aux consommateurs de produits et utilisateurs de services financiers, notamment par le biais de programmes éducationnels sur le sujet.

La campagne en bref

Fruit d'une collaboration avec des talents d'ici, la campagne de sensibilisation se déroulera du 8 avril au 19 mai 2024 et se déclinera sur diverses plateformes : télévision, cinéma, webtélé, affichage et autres supports numériques. Elle comprendra notamment des contenus statiques et animés, un quiz interactif et une déclinaison variée pour joindre la population. Vous pouvez déjà visionner la première publicité de la campagne.

Crédits

Annonceur : Autorité des marchés financiers

Agence : Cossette

Agence média : Cossette Média

Maison de production : Nova Film

Post-production visuelle : Rodeo FX

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

