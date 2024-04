L'Organisme canadien de réglementation des investissements permet la reprise de la négociation - AWE

Reprise des négociations pour : Société : Thunderstruck Resources Ltd. Symbole à la Bourse de croissance TSX : AWE Les titres : Oui Reprise (HE) : 11 h 00 L'OCRI peut prendre la décision de suspendre (ou d'arrêter) temporairement les opérations à...

Curling Group et Sportsnet ont annoncé aujourd'hui une entente selon laquelle Curling Group deviendra propriétaire et exploitant du Grand Slam of Curling après la fin de la présente saison, Sportsnet demeurant le diffuseur canadien exclusif de la...