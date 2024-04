Nouvelle étude sur la participation en milieu rural au programme de Bon d'études canadien





La Fondation CST s'est associée à S. Ashleigh Weeden, Ph. D., pour étudier les défis et les opportunités liés à la participation en milieu rural au programme de Bon d'études canadien.

TORONTO, ON, le 9 avril 2024 /CNW/ - La Fondation CST (CST) a publié aujourd'hui une nouvelle étude qui vise à mieux comprendre les défis et les opportunités liés à la participation en milieu rural au programme fédéral du Bon d'études canadien (BEC). Créé en 2004, le BEC a été conçu pour donner un coup de pouce à l'épargne-études des jeunes Canadiens issus de ménages à faible revenu; pour recevoir le BEC, les enfants admissibles doivent ouvrir un régime enregistré d'épargne-études (« REEE »). Bien que l'écart de participation au BEC entre les Canadiens issus de milieux ruraux et urbains se soit élargi depuis 2004, les raisons qui en sont à l'origine n'ont jamais été étudiées. CST s'est associé à la chercheuse S. Ashleigh Weeden, Ph. D., pour sonder les Canadiens en milieu rural afin de mieux comprendre les défis uniques auxquels ils sont confrontés en matière d'épargne pour les études postsecondaires.

Le sondage était ouvert aux parents et aux tuteurs adultes qui s'identifiaient comme des personnes à faible revenu et vivant en milieu rural. Voici quelques-unes des principales conclusions du sondage :

La ruralité joue un rôle important : les politiques et les programmes tels que le BEC ne tiennent pas véritablement compte de l'expérience vécue et des réalités de la vie en milieu rural. L'absence d'options locales d'enseignement postsecondaire, l'infrastructure limitée des services financiers et le manque d'accès à l'information sur des programmes tels que le BEC font qu'il est plus difficile pour les familles de se préparer financièrement pour les études postsecondaires de leurs enfants.

L'absence d'options locales d'enseignement postsecondaire, l'infrastructure limitée des services financiers et le manque d'accès à l'information sur des programmes tels que le BEC font qu'il est plus difficile pour les familles de se préparer financièrement pour les études postsecondaires de leurs enfants. Le fardeau administratif devient un obstacle.

Les principales difficultés liées à la vie en milieu rural portent sur le manque de services et de commodités, le manque d'infrastructures et le manque d'accès à des services essentiels. Ces difficultés d'accès aux services dans les régions rurales peuvent transformer le fardeau administratif - comme l'obtention d'un numéro d'assurance sociale pour leur enfant - en obstacle à l'accès des familles rurales à des programmes tels que le BEC. La familiarisation avec le BEC continue d'être un problème. Plus de 50 % des répondants au sondage avaient entendu parler du BEC, mais n'en avaient pas fait la demande, tandis que 37 % connaissaient le programme et en avaient fait la demande. La source d'information au sujet du BEC la plus courante était un ami, un membre de la famille ou un organisme communautaire, ce qui porte à croire que les fournisseurs de services et les réseaux communautaires pourraient être davantage mis à contribution.

« Cette étude souligne l'engagement continu de CST à faciliter l'accès aux études postsecondaires pour les Canadiens, peu importe où ils vivent », a déclaré Peter Lewis, président et chef de la direction de la Fondation CST. « En tant que pionniers de l'épargne-études au Canada, nous sommes engagés à faire partie de la solution pour aider à combler l'écart de participation au BEC parmi les familles en milieu rural. »

« Les gouvernements canadiens, à tous les niveaux, peinent toujours à élaborer et à mettre en oeuvre des politiques et des programmes ruraux efficaces », a déclaré la Dre Weeden. « Cette enquête sur l'écart persistant et croissant dans la participation rurale au Bon d'études canadien renforce l'importance cruciale d'adapter les politiques et les investissements publics de façon à respecter et à refléter les réalités locales des différentes communautés du pays, afin que la qualité de vie des gens ne dépende pas de leur code postal. »

Lire le rapport complet ici.

À propos de la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études

Fondée en 1960, la Fondation fiduciaire canadienne de bourses d'études est un organisme dédié à aider les familles canadiennes à accéder aux études postsecondaires. Par le biais de la philanthropie, de la découverte et de la promotion, et en parrainant les régimes du Plan fiduciaire canadien de bourses d'études dans le but d'aider les familles à épargner en prévision des études postsecondaires de leurs enfants, CST continue de remplir sa mission. La Fondation récompense des étudiants canadiens travailleurs et dotés d'un esprit communautaire par l'entremise de programmes de bourses d'études, de bourses d'entretien et de prix. CST a aidé plus de 800 000 étudiants à réaliser leurs rêves d'études postsecondaires.

