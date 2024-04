La Fondation La Baie d'Hudson et le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund annoncent les premiers bénéficiaires de la subvention de renforcement des capacités du fonds Oshki Wupoowane | Le fonds de couverture





TORONTO, le 9 avril 2024 /CNW/ - La Fondation La Baie d'Hudson et le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund sont heureux d'annoncer la première série de bénéficiaires de la subvention de renforcement des capacités Oshki Wupoowane | Le fonds de couverture. Ce fonds a été lancé le 30 septembre 2022, avec un investissement initial d'un million de dollars de la part de la Fondation La Baie d'Hudson et un engagement à verser 100 % du produit net de la vente de toutes les couvertures obtenues avec des points à la Fondation La Baie à l'avenir.

Les bénéficiaires ont été sélectionnés au moyen d'un processus d'octroi participatif innovant, dans le cadre duquel les candidats présélectionnés ont joué un rôle direct dans la détermination de la répartition des fonds.

Les bénéficiaires du premier cycle de financement du renforcement des capacités par l'Oshki Wupoowane | Le fond de couverture sont les suivants :

Community Arts Mentorship Program (C.A.M.P.), pour un montant de 175 000 $ par année sur quatre ans ( Saskatoon, SK )

pour un montant de 175 000 $ par année sur quatre ans ( ) White Buffalo Youth Lodge (White Buffalo Youth Council), pour un montant de 140 000 $ par année sur une période de quatre ans ( Saskatoon, SK )

pour un montant de 140 000 $ par année sur une période de quatre ans ( ) Productions Feux Sacrés/Sacred Fire Productions, pour un montant de 140 000 $ par année sur quatre ans (Montréal, QC)

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires des subventions, voir https://downiewenjack.ca/fr/the-blanket-fund/capacity/recipients/

Les subventions pour le renforcement des capacités soutiennent les organismes caritatifs, les programmes, les communautés et les initiatives autochtones communautaires pour une croissance durable grâce à des partenariats pluriannuels visant à renforcer les capacités, les réseaux, les programmes et les profils. Les bénéficiaires des subventions reçoivent jusqu'à 175 000 $ par année sur une période de deux à quatre ans.

Les bénéficiaires ont été choisis dans le cadre d'un processus d'octroi participatif, les dix organisations présélectionnées jouant un rôle direct dans la définition des priorités de la subvention et de la répartition des fonds. L'approche participative garantit la transparence et l'accessibilité, facilite le renforcement des capacités des organisations et des dirigeants tout en promouvant une distribution plus inclusive et équitable des ressources en faisant participer les intervenants à la prise de décision.

« C'était la première fois que je participais à un processus d'évaluation participatif et j'ai trouvé que c'était juste, engageant et stimulant d'être en contact avec tout le travail formidable réalisé par les organisations culturelles autochtones de tout le pays », a déclaré Nadine St. Louis, vice-présidente des opérations, des partenariats et du financement chez Sacred Fire Productions.

« Nous sommes ravis d'annoncer les premiers bénéficiaires de la subvention pour le renforcement des capacités Oshki Wupoowane | Le fonds de couverture », a déclaré Sarah Midanik, présidente-directrice générale du Gord Downie & Chanie Wenjack Fund. « Chacune de ces organisations fait avancer la réconciliation grâce à des initiatives dirigées par des autochtones qui revitalisent les arts et les pratiques culturelles autochtones, renforcent les liens communautaires et donnent des moyens d'action à la prochaine génération de dirigeants autochtones. Le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund est impatient de collaborer avec ces organisations dans les années à venir sur notre chemin vers la réconciliation. Miigwetch, marsii, à La Fondation La Baie d'Hudson et à chacun de nos bénéficiaires pour le travail essentiel qu'ils accomplissent dans leurs communautés. »

« Oshki Wapoowane est un élément fondamental du cadre de vérité et de réconciliation de la Baie d'Hudson. Les couvertures symbolisent à la fois l'histoire de l'entreprise et son avenir, et nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec le Gord Downie & Chanie Wenjack Fund pour faciliter ce programme incroyablement important partout au pays », a déclaré Liz Rodbell, présidente et directrice générale, La Baie d'Hudson.

Pour plus d'informations sur le processus de demande de subvention, les dates limites, les conditions d'admissibilité, etc., veuillez consulter le site www.downiewenjack.ca/the-blanket-fund .

À PROPOS DE LA FONDATION LA BAIE D'HUDSON

La Fondation La Baie d'Hudson est un organisme de bienfaisance enregistré qui s'efforce de lutter contre les inégalités raciales en investissant dans l'éducation, l'emploi et les possibilités d'autonomisation des peuples autochtones, des Noirs et des personnes de couleur. En 2021, la Fondation La Baie d'Hudson a lancé la Charte du changement de la Fondation La Baie d'Hudson, s'engageant à verser 30 millions de dollars sur 10 ans pour accélérer l'équité raciale dans les communautés à travers le Canada. En s'associant à des organisations qui accomplissent un travail essentiel dans le cadre de ses trois piliers, la Fondation La Baie d'Hudson finance des programmes et des initiatives qui entraînent des changements significatifs et durables.

À PROPOS DU GORD DOWNIE AND CHANIE WENJACK FUND

Inspiré par l'histoire de Chanie et par l'appel de Gord à construire un Canada meilleur, le Fonds Gord Downie & Chanie Wenjack vise à renforcer la compréhension culturelle et à ouvrir la voie à la réconciliation entre les peuples autochtones et non autochtones. Notre objectif est d'améliorer la vie des peuples autochtones en sensibilisant, en éduquant et en créant des liens entre tous les peuples du Canada. Pour en savoir plus, consultez le site DownieWenjack.ca .

9 avril 2024

