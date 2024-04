Quand l'innovation rencontre la réglementation : un webinaire international explore les stratégies efficaces de lutte contre le tabagisme





We Are Innovation a organisé le webinaire « Quand l'innovation rencontre la réglementation : l'indice mondial 2024 des politiques antitabac efficaces. » Ce puissant exposé a marqué le début officiel de la campagne consacrée au lancement de l'indice antitabac. Le webinaire, auquel ont participé des membres du Parlement européen, des experts en réglementation, des économistes et des spécialistes de l'innovation, a mis en lumière les cadres réglementaires relatifs aux politiques antitabac des autorités mondiales les plus éminentes dans ce domaine.

Federico N. Fernández déclare : « Chez We Are Innovation, nous travaillons sur des questions nécessitant des approches et des solutions innovantes. Les produits innovants à base de nicotine constituent l'un des domaines dans lesquels nous reconnaissons un important potentiel d'amélioration. Notre indice englobe une population mondiale de 5,5 milliards d'individus, ce qui nous permet d'observer les différences entre les politiques antitabac mondiales et les possibilités d'amélioration. »

Eric Crampton ajoute : « En montrant l'efficacité des produits alternatifs, l'indice offre une nouvelle perspective abordant les problèmes liés au tabagisme. Au-delà des politiques punitives, nous pouvons plaider en faveur de meilleures réglementations, qui offrent des solutions innovantes pour lutter contre le tabagisme, et promouvoir des choix plus sains dans le monde entier. »

Guy Bentley décrit la situation aux États-Unis : « Les e-cigarettes, qui sont plus sûres, sont considérées comme beaucoup plus dangereuses que les cigarettes ordinaires, même par rapport à la situation qui prévalait il y a dix ans, ce qui constitue un échec considérable. Nous voyons maintenant les conséquences du blocage informationnel équivalent à ce qu'on appelle un "cimetière invisible". Alors que l'alternative plus sûre peut arriver sur le marché, le retard dans la prise de décision du côté des fonctionnaires qui la bloquent conduira à la mort de personnes qui auraient pu être sauvées si l'alternative avait été disponible. »

Johan Nissinen, député européen, ajoute à propos des politiques suédoises : « Avec le nouveau gouvernement, nous avons lancé en Suède des taxes plus élevées sur les cigarettes et moins élevées sur le snus. La nouvelle réglementation entrera en vigueur en novembre de cette année. Actuellement, le nombre de fumeurs en Suède est de 5,6 %, alors que le taux moyen au sein de l'UE est d'environ 23 %. »

Matt Ridley donne son avis sur la réglementation britannique : « Je ne fume pas et ne vapote pas non plus, mais en tant que personne intéressée par les innovations, je vois un produit innovant supérieur remplacer un produit inférieur, ce qui permet de sauver un grand nombre de vies. Si l'on considère les risques associés au vapotage, il devient évident qu'il présente un risque nettement moindre en termes de substances cancérigènes et qu'il s'agit d'une alternative plus sûre. La politique du gouvernement en matière de vapotage a conduit à l'ouverture de l'industrie du vapotage en Grande-Bretagne, répondant ainsi aux besoins d'un large marché de personnes cherchant à arrêter de fumer. »

« Les produits innovants à base de nicotine doivent être accompagnés de réglementations intelligentes qui concilient les intérêts de la santé publique et les libertés individuelles. En adoptant une approche avant-gardiste, nous pouvons nous attaquer efficacement au problème du tabagisme », résume Tetiana Rak.

Pour en savoir plus sur l'indice mondial 2024 des politiques antitabac efficaces, rendez-vous sur https://antismoking.global/. L'enregistrement du webinaire est disponible sur https://youtu.be/qAYcPAq6rh4.

À PROPOS DE WE ARE INNOVATION

We Are Innovation est un réseau dynamique d'individus et d'institutions qui croient fermement au pouvoir de l'innovation pour stimuler le progrès et résoudre les problèmes les plus urgents du monde. Avec une présence mondiale englobant plus de 40 groupes de réflexion, fondations et ONG, We Are Innovation représente les diverses voix d'une société civile mondiale qui s'engage à faire progresser la créativité humaine, à adopter les nouvelles technologies et à promouvoir des solutions innovantes. Grâce à notre approche collaborative et à notre expertise de pointe, nous sommes le fer de lance d'un changement transformateur à l'échelle mondiale. Pour en savoir plus sur notre travail, rendez-vous sur https://weareinnovation.global/.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 07:40

Communiqué envoyé leet diffusé par :