Corebridge Financial achève la vente de ses activités d'assurance vie au Royaume-Uni à Aviva plc





Corebridge Financial, Inc. (NYSE : CRBG) a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la vente précédemment annoncée de ses activités d'assurance vie au Royaume-Uni (sous le nom d'AIG Life Limited) à Aviva plc.

Cette transaction permet à Corebridge de se concentrer sur les produits et solutions d'assurance vie et retraite aux États-Unis.

J.P. Morgan Securities LLC a agi en tant que conseiller financier et Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP en tant que conseiller juridique de Corebridge.

À propos de Corebridge Financial

Corebridge Financial, Inc. permet à un plus grand nombre de personnes d'agir sur leur vie financière. Avec plus de 380 milliards de dollars d'actifs gérés et administrés au 31 décembre 2023, Corebridge Financial est l'un des plus grands fournisseurs de solutions de retraite et de produits d'assurance aux États-Unis. Nous sommes fiers de nous associer à des professionnels de la finance et à des institutions pour aider les particuliers à planifier, à épargner et à assurer leur avenir financier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur corebridgefinancial.com et suivez-nous sur LinkedIn et YouTube. Ces références contenant des informations supplémentaires sur Corebridge ont été fournies pour des raisons de commodité, et les informations contenues sur ces sites Web ne sont pas incorporées par référence dans le présent communiqué de presse.

À propos d'AIG

American International Group, Inc. (NYSE : AIG) est un leader mondial de l'assurance. AIG fournit des solutions d'assurance qui aident les entreprises et les particuliers dans environ 190 pays et juridictions à protéger leurs actifs et à gérer les risques par le biais des opérations d'AIG et de son réseau de partenaires. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.aig.com. Ce site Web contenant des informations supplémentaires sur AIG a été fourni pour des raisons de commodité, et les informations contenues sur ce site Web ne sont pas incorporées par référence dans le présent communiqué de presse.

AIG est le nom marketing des activités mondiales d'American International Group, Inc. Tous les produits et services sont développés ou proposés par des filiales ou des sociétés affiliées d'American International Group, Inc. Les produits et services peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays et juridictions, et la couverture d'assurance est soumise aux exigences de souscription et au libellé de la police. Des produits et services non liés à l'assurance peuvent être proposés par des tiers indépendants. Certaines assurances dommages et accidents peuvent être proposées par un assureur Surplus Lines. Les assureurs Surplus Lines ne participent généralement pas aux fonds de garantie gouvernementaux et les assurés ne sont donc pas protégés par ces fonds.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

9 avril 2024 à 07:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :