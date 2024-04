L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce officialise son partenariat avec la STM pour l'aménagement éphémère d'un espace vert sur le boulevard Décarie





MONTRÉAL, le 9 avril 2024 /CNW/ - L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce annonce un partenariat novateur avec la Société de transport de Montréal (STM) visant à transformer un terrain en attente de développement en un espace vert urbain temporaire sur le boulevard Décarie, entre la rue Snowdon et le chemin Côte-Saint-Luc. Ce partenariat démontre l'engagement continu à améliorer l'environnement urbain en donnant une seconde vie aux bâtiments et espaces vacants sur le territoire.

Dans le cadre de cette collaboration, la STM procédera à la démolition et au dégagement du terrain, à la conception et à la réalisation de l'aménagement. L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce sera responsable d'occuper et d'aménager temporaire l'espace, dans le but de maintenir et de sécuriser l'état des lieux actuel ainsi que d'y développer un projet d'agriculture.

« L'arrondissement est fier de s'associer à la STM pour redonner un espace vert à la population de Snowdon. Ce projet vient créer un espace éphémère dédié à la rencontre, à la détente et à l'agriculture urbaine au milieu d'un secteur qui manque d'espaces verts. Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la vision de notre administration d'offrir à chaque citoyen.n.e un milieu de vie sain, vert et agréable, peu importe le quartier où il habite », a déclaré Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Un espace vert à vocation solidaire

Un projet d'agriculture urbaine, en partenariat avec des organismes du milieu communautaire, sera intégré à l'aménagement, offrant une opportunité unique de promouvoir la sécurité alimentaire et l'engagement solidaire. Pour ce faire, il est souhaité que les fruits et légumes récoltés sur place soient utilisés afin de lutter contre l'insécurité alimentaire du quartier. L'aménagement de cet espace comprendra aussi la plantation de végétaux et d'arbres, l'installation d'anciens lampadaires recyclés de la Ville de Montréal, la création de sentiers aménagés, ainsi que l'installation de bancs et de tables à pique-nique pour le confort des visiteurs.

Le Centre d'attachement Nord-Ouest (CANO)

Il est important de noter que cette collaboration s'inscrit dans une perspective à court terme. La STM reprendra éventuellement le terrain pour y construire une nouvelle infrastructure, principalement souterraine, nécessaire à l'entretien de son réseau de métro.

